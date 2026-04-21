Baja el precio del Motorola Edge 60 con pantalla curva en Walmart: por qué conviene comprarlo

Walmart desplomó el precio del celular Motorola Edge 60 Fusion y se convierte en la opción ideal para quienes buscan cambiar su celular sin perder calidad ni dinero. La oferta acaba de llegar al supermercado y cuenta con algunos beneficios.

El Motorola Edge 60 Fusion es una excelente opción de gama media por su pantalla curva de 120 Hz, alto rendimiento y batería de larga duración. El celular ha logrado destacar por su resistencia y durabilidad, gracias a su certificación IP69/IP68 contra agua y polvo, y su buena experiencia fotográfica.

La batería de larga duración es clave porque ofrece una autonomía excelente para todo el día, apoyado por una carga rápida de 68W para volver al 100% rápidamente. A su vez, la batería con gran potencia permite utilizar su cámara con alta resolución y estabilización óptica sin preocuparse por ocupar toda la energía del dispositivo.

La oferta de Walmart ofrece el celular a $4949 y la posibilidad de pagarlo en 18 mensualidades fijas de $481 con diferentes tarjetas. Cabe destacar que esta oportunidad solo aplica para los modelos desbloqueados de color gris y turquesa con 256 GB de almacenamiento y 5G de conectividad.

Motorola Edge 70 fusion - Interna 2 Walmart desploma el precio del modelo gris y turquesa. Archivo.

Además, el celular cuenta con 2 años de garantía ya que se vende por medio de un tercero. Para más información hay que consultar en la página web del supermercado.

Sin dudas esta es una oferta de Walmart más que tentadora. Según los usuarios, es un dispositivo que combina durabilidad y rendimiento, ofreciendo una experiencia premium por un precio competitivo en el mercado actual.