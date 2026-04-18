Walmart lo tiene en oferta: el celular barato con pantalla gigante y gran batería

El celular que permite ahorrar sin resignar funciones básicas está de oferta en Walmart, pero por tiempo limitado.

El ZTE Blade V70 Max se posiciona como uno de los celulares de gama baja más interesantes por su combinación de pantalla grande y batería de larga duración. En Walmart, además, aparece con una oferta que lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan ahorrar sin resignar funciones básicas.

Uno de sus principales diferenciales es la pantalla de 6,9 pulgadas, un tamaño poco habitual en este segmento y cercano al de una tablet pequeña. Esto lo hace ideal para leer, navegar en redes sociales como YouTube o usar WhatsApp con mayor comodidad, especialmente por su buen nivel de brillo.

ZTE Blade V70 Max El celular ZTE Blade V70 Max está de oferta en Walmart. Archivo

Otro punto fuerte es su batería de 6000 mAh, superior a los 5000 mAh que suelen ofrecer la mayoría de los equipos en esta gama. Esa diferencia se traduce en una mayor autonomía: con un uso moderado, puede alcanzar hasta dos días sin necesidad de recarga.

En cuanto a la carga, pasar del 0% al 100% lleva aproximadamente 2 horas y 15 minutos. No es el sistema más rápido del mercado, pero resulta razonable considerando la capacidad de la batería. Por eso, lo más práctico es dejarlo cargando durante la noche.