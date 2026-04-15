El celular de Walmart que cuesta menos y cumple con todo lo básico

Walmart lanzó una oferta por el celular Oppo Reno 11, un dispositivo que se posiciona más allá de lo básico y ofrece un rendimiento fluido incluso en días de uso intensivo. Cuenta con características premium, pero con un precio más conveniente.

Uno de los puntos fuertes es su procesador que responde bien tanto en redes sociales como en reproducción de contenido o incluso juegos. Su rendimiento se complementa con su memoria RAM de 12GB, lo que permite utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo sin que el celular se vuelva lento.

Otra de las características que marca la diferencia es su pantalla con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo se vea más fluido, desde el desplazamiento en redes hasta la visualización de videos.

En cuanto a batería, el celular puede acompañar durante una jornada, registrando una autonomía sólida y carga rápida que permite recuperar la energía en poco tiempo.

A diferencia de los celulares más baratos, que se saturan con facilidad, este equipo cuenta con los recursos suficientes para sostener un rendimiento estable. Su combinación de memoria, procesador y optimización permite un funcionamiento ágil incluso con el paso del tiempo, evitando errores que aparecen con frecuencia en otros dispositivos.

Por los motivos mencionados anteriormente, la oferta de Walmart toma relevancia. El celular se posiciona como una oportunidad perfecta para quienes quieren ahorrar sin perder calidad.

En Walmart, el Oppo Reno 11 está publicado a $4779 y cuenta con una garantía de 12 meses.

Por qué aprovechar la oferta

En definitiva, el Oppo Reno 11 se presenta como una opción equilibrada para quienes buscan dar un salto de calidad sin irse a los precios más altos del mercado. Su rendimiento fluido, sumado a una pantalla de alta calidad y buena autonomía, lo convierten en un equipo preparado para el uso diario intensivo.

En ese contexto, la oferta de Walmart cobra especial relevancia: no se trata solo de un celular completo, sino de una oportunidad para acceder a características de gama media-alta a un precio más conveniente. Para quienes priorizan rendimiento y durabilidad, puede ser una compra acertada.

Cómo aprovechar la oferta desde Argentina

Aunque la oferta está publicada en Walmart, es importante tener en cuenta que se trata de una tienda del exterior. Por eso, quienes compren desde Argentina deben considerar costos adicionales como el envío internacional y posibles impuestos de importación.

Una opción es utilizar servicios de courier o intermediarios que permiten traer productos desde el exterior, o bien aprovechar si se cuenta con algún contacto que viaje. En cualquier caso, es recomendable revisar el costo final antes de comprar para evaluar si la oferta sigue siendo conveniente.