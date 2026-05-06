Cuesta menos y dura más: el celular con batería gigante en oferta en Walmart

En Walmart México aparece una oferta interesante para quienes buscan un celular con batería de gran capacidad, carga rápida y buen rendimiento para el uso diario. En la tienda online, el OnePlus Nord CE con 256 GB se posiciona como una de las opciones más llamativas del momento.

El precio bajó de $8.599 a $5.499 pesos mexicanos , lo que representa una rebaja significativa. Además, se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés de $916, lo que lo vuelve aún más accesible.

Uno de sus principales diferenciales es la batería. Con 7.000 mAh, ofrece una autonomía que puede superar el día y medio de uso. A esto se suma la carga rápida de 80W, que permite recuperar energía en poco tiempo, algo clave para usuarios intensivos.

El OnePlus Nord CE está de oferta en Walmart.

En rendimiento, cumple con creces: incorpora un procesador de gama media potente junto a 8 GB de RAM, lo que permite ejecutar aplicaciones exigentes, realizar multitarea y jugar sin inconvenientes en la mayoría de los casos. Sin embargo, en juegos muy demandantes puede elevar su temperatura, por lo que no está pensado para un uso extremo.

En el apartado fotográfico, ofrece buenos resultados en condiciones normales y cuenta con funciones de inteligencia artificial que optimizan las imágenes. No obstante, no es su principal punto fuerte, especialmente en fotografía nocturna.

OnePlus Nord CE 1 Un celular ideal para tareas diarias y poco exigentes. Archivo

Aun así, el conjunto resulta muy competitivo: 256 GB de almacenamiento, buena autonomía, carga rápida y una pantalla de gran tamaño lo convierten en un equipo equilibrado dentro de su rango de precio.

¿Conviene aprovechar la oferta desde Argentina?

La oferta cobra aún más relevancia para quienes compran desde Argentina, donde este tipo de dispositivos suele tener valores más altos. En ese contexto, aprovechar un viaje o un conocido que lo traiga como uso personal puede ser la alternativa más conveniente, ya que el envío por courier suele incrementar significativamente el costo final.