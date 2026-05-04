Tres teléfonos Motorola en Walmart por menos de 60 mil pesos

La cadena de tiendas Walmart sacude el mercado tecnológico con una liquidación de teléfonos de la marca Motorola que sorprende por sus bajos costos. Durante este mes, es posible adquirir terminales funcionales y modernos por menos de 60 mil pesos argentinos, una oportunidad ideal para quienes buscan renovar su equipo sin comprometer el presupuesto familiar.

Esta iniciativa comercial surge en un contexto donde la conectividad y el rendimiento son prioridades para los usuarios. La empresa estadounidense ofrece dispositivos que cubren desde las necesidades básicas de comunicación hasta el acceso a redes de alta velocidad. A continuación, analizamos los tres modelos que protagonizan esta tendencia de ahorro y las especificaciones que los hacen destacar en las góndolas norteamericanas.

El nuevo Motorola Moto G Play (2026) se posiciona como una de las opciones más avanzadas dentro de la gama de entrada. Este dispositivo destaca por su capacidad de conectarse a redes 5G, impulsado por un eficiente procesador MediaTek Dimensity 6300. Con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento expandible, el equipo garantiza un desempeño fluido para las aplicaciones más utilizadas del día a día.

Su pantalla de 6.7 pulgadas con resolución HD+ ofrece una tasa de refresco de 120Hz, una característica premium poco habitual en este segmento de precio. Además, incluye una batería de 5200 mAh que asegura autonomía para largas jornadas y una cámara principal de 32MP. En esta oferta de Walmart , el equipo se consigue por apenas 40 dólares, lo que equivale a unos 56.000 pesos argentinos.

Teléfonos Motorola-Walmart - Interna 2 El Moto G Play 2026 ofrece fluidez total con su pantalla de 120Hz a un precio de oferta. Motorola

Como segunda alternativa, aparece el Motorola Moto G (2025), un smartphone que equilibra el costo con prestaciones sólidas de gama media-baja. Al igual que el modelo anterior, este terminal soporta tecnología 5G y utiliza el chip Dimensity 6300. Sin embargo, duplica el espacio de guardado interno llegando a los 128GB, permitiendo almacenar más fotos, videos y documentos sin preocupaciones.

La experiencia visual se mantiene en lo más alto gracias a su panel de 6.7 pulgadas a 120 Hz, ideal para consumir contenido multimedia. En el apartado fotográfico, da un salto con una lente principal de 50 MP, capturando imágenes con mayor nivel de detalle. Por un valor de 40 dólares en las tiendas de Walmart, este modelo es una de las compras más inteligentes para este 2026.

Teléfonos Motorola-Walmart - Interna 3 Con 128GB de espacio, el Motorola Moto G 2025 es el favorito de los usuarios en Walmart. Motorola

Para quienes priorizan el ahorro máximo y no requieren conexión 5G, el Motorola Moto G Play (2024) sigue vigente como una solución sumamente atractiva. Este dispositivo 4G basa su rendimiento en el procesador Qualcomm Snapdragon 680, acompañado por 4 GB de RAM. Es un terminal diseñado para el uso básico, redes sociales y una duración de batería prolongada gracias a sus 5000 mAh.

Este modelo presenta una pantalla de 6.5 pulgadas a 90 Hz y una cámara trasera de 50 MP que rinde muy bien en condiciones de buena luz. El precio es, sin dudas, su mayor gancho: se comercializa a solo 30 dólares en Walmart, lo que representa apenas 42.000 pesos argentinos. Es, actualmente, uno de los teléfonos más baratos y confiables que se pueden adquirir en el mercado internacional.

Teléfonos Motorola-Walmart - Interna 4 La oferta del Moto G Play 2024 permite obtener un smartphone por solo 30 dólares. Motorola

Cómo aprovechar la oferta de Walmart desde Argentina

Para acceder a este beneficio, es necesario comprender la logística de compra internacional. La oferta de Walmart se encuentra disponible tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma virtual dentro de los Estados Unidos. Aunque el comercio no realiza envíos directos a nuestro país, los interesados en Argentina pueden utilizar servicios de mensajería courier especializados para recibir el producto en su domicilio.

El proceso requiere la contratación de un servicio de importación privado que asigne un domicilio de recepción (casillero) en territorio estadounidense. Una vez que el producto llega a esa dirección, la empresa de logística gestiona el traslado y el ingreso al país. Debido al bajo costo que presenta el equipo en las góndolas norteamericanas, el ahorro final suele justificar el movimiento administrativo y los costos de envío.

Esta modalidad de compra permite saltear los altos precios locales y acceder a tecnología global de forma directa. Con la constante actualización de los catálogos de Motorola, estas promociones en grandes tiendas representan la mejor vía para obtener un smartphone de calidad a un precio imbatible.