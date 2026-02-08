Walmart desploma el precio del iPhone 14 Pro: tiene 128 GB y garantiza actualizaciones por 4 años

Una oferta que incluye pago en meses sin interés y es de tiempo limitado.

Una oportunidad para conseguir un celular de última generación por un precio reducido.

Comprar un iPhone 14 Pro, incluso en 2026, es una excelente opción por sus funciones y calidad-precio. A pesar de haber sido lanzado en 2022, este celular tiene mucho que ofrecer y ahora lo puedes conseguir con un descuento interesante en la página oficial de Walmart.

Este modelo tiene un rendimiento de gama alta gracias a su chip A16 Bionic, que ofrece gráficos de juegos superiores y funcionamiento de aplicaciones sin problemas. Esto también influye al rendimiento de batería que promete horas de energía y su procesador evita el sobrecalentamiento del dispositivo.

IPHONE 14 PRO MAX3 El celular que está de oferta en Walmart. Apple Otra característica es que su sistema de tres cámaras emula a un lente profesional ya que cuenta con un sensor principal de 48 megapíxeles que permite tomar fotos con detalles y manejar mejor el zoom, tanto en videos como imágenes. También tiene un lente gran angular que graba más información en una sola imagen.

Por otro lado, una de las novedades que incorporó este modelo fue la Isla Dinámica que sustituyó al notch tradicional, y muestra notificaciones y actividades en vivo de manera interactiva. Algo que se puede apreciar perfectamente gracias a la pantalla con tecnología ProMotion de 120Hz que garantiza la fluidez máxima.