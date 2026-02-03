Walmart remata un celular Xiaomi:es resistente al agua y tiene batería que dura dos días

Una oportunidad para que tengas lo último en tecnología por un precio accesible y plan de pago en cuotas que son más que tentadoras.

Walmart se adelanta San Valentín y lanza una oferta para el Xiaomi Redmi Note 14S, un celular muy buscado en el mercado. Este modelo de gama media cuenta con características que te aseguran comodidad y seguridad durante todo el día, lo que lo convierte en un gran regalo para sorprender a tu pareja.

Una de las características más destacadas es el sistema de triple cámara trasera. Este incluye un sensor de 200 MP, 8 MP ultra gran angular y 2 MP macro. Juntas graban momentos en una sola imagen y con un gran lujo de detalles que te hacen recordar cada segundo a la perfección.

celular xiaomi 14S La oferta que te está esperando en la página de Walmart. Walmart. Por otro lado, este celular incluye una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080 X 2400 píxeles) y tasa de refresco de 120Hz que promete imágenes más brillantes y realistas. Pero lo más llamativo es que su pantalla está protegida con la tecnología Corning Gorilla Glass 5.

En cuanto a rendimiento, los celulares Xiaomi se caracterizan por sus procesadores potentes, como el Mediatek Helio G99 Ultra, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W que te acompañará durante todo el día. Tanto su procesador como batería son perfectos para quienes utilizan el celular a diario, por lo que necesitan velocidad y larga duración.

be9869d0-a8ae-40c5-9c44-97a30c0b624d.83c570d83bfd1c50e1d0c5d8e84eb488 El celular gama media que es útil para tareas cotidianas. Archivo. ¿Cuánto cuesta este celular? Walmart tiene este celular en oferta. En la página web del supermercado podrás encontrarlo por solo 3799 pesos mexicanos, ahorrando hasta 500 pesos. Además incluye un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 316.58 pesos con diferentes tarjetas.