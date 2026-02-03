Walmart remata un celular Xiaomi:es resistente al agua y tiene batería que dura dos días
Una oportunidad para que tengas lo último en tecnología por un precio accesible y plan de pago en cuotas que son más que tentadoras.
Walmart se adelanta San Valentín y lanza una oferta para el Xiaomi Redmi Note 14S, un celular muy buscado en el mercado. Este modelo de gama media cuenta con características que te aseguran comodidad y seguridad durante todo el día, lo que lo convierte en un gran regalo para sorprender a tu pareja.
Una de las características más destacadas es el sistema de triple cámara trasera. Este incluye un sensor de 200 MP, 8 MP ultra gran angular y 2 MP macro. Juntas graban momentos en una sola imagen y con un gran lujo de detalles que te hacen recordar cada segundo a la perfección.
Por otro lado, este celular incluye una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080 X 2400 píxeles) y tasa de refresco de 120Hz que promete imágenes más brillantes y realistas. Pero lo más llamativo es que su pantalla está protegida con la tecnología Corning Gorilla Glass 5.
En cuanto a rendimiento, los celulares Xiaomi se caracterizan por sus procesadores potentes, como el Mediatek Helio G99 Ultra, y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W que te acompañará durante todo el día. Tanto su procesador como batería son perfectos para quienes utilizan el celular a diario, por lo que necesitan velocidad y larga duración.
¿Cuánto cuesta este celular?
Walmart tiene este celular en oferta. En la página web del supermercado podrás encontrarlo por solo 3799 pesos mexicanos, ahorrando hasta 500 pesos. Además incluye un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 316.58 pesos con diferentes tarjetas.
Cabe destacar que este celular trae unos auriculares inalámbricos JBL de cortesía y dentro de la caja del dispositivo encontrarás el cargador y una funda.