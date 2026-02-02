El celular Samsung más vendido del 2026 a precio de oferta en Walmart: tiene 128GB e IA

Un precio sorprendente y un plan de pago de 18 cuotas fijas. Te contamos todos los detalles de esta oferta de Walmart.

Los celulares más vendidos del 2026 están dominados por la gama media y de la marca Samsung. Uno de ellos es el Samsung Galaxy A16 que cuenta con características y funciones de calidad y que ahora puedes conseguir con un gran descuento en la página oficial de Walmart.

El Samsung A16 se convirtió en uno de los más vendidos por su conectividad 5G, 4GB y 128 GB, ideal para actividades del día a día. Este celular cuenta con las últimas actualizaciones del sistema operativo y promete seguir manteniéndose al día durante los siguientes 6 años para que no te pierdas ninguna novedad.

samsung a16 El Samsung Galaxy A16 sorprende con pantalla Super AMOLED y triple cámara. Samsung Las características de este celular Una de las características más destacadas de este modelo es su conectividad ultrarrápida. Esto te permite mantenerte conectado mientras estás jugando, transmitiendo o compartiendo contenido. De esta manera te aseguras de disfrutar de videollamadas fluidas, jugar más rápido y descargar contenido sin interrupciones.

El Samsung A16 invita a sumergirte en tu contenido favorito con una claridad y colores vibrantes sorprendentes. Esto es posible gracias a su pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas con bordes minimizados para que aproveches al máximo cada píxel.

samsung a16 El celular que está de oferta en Walmart. Walmart. Además, el celular cuenta con protección IP54 para que pases el día tranquilo. Su resistencia hace que los rayones y roturas ya no sean un problema para ti. Esto sumado a su batería de 5000 mAh que promete un funcionamiento pleno con una sola carga. También incluye carga superrápida.