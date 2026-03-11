iPhone 15 Pro Max con 40% de descuento en Walmart: tiene 256GB y eSIM

Un modelo que aún tiene mucho que ofrecer en el 2026, tiene un descuento imperdible en la página web de Walmart.

Walmart tiene un descuento por tiempo limitado en su página web. Entre las ofertas de celulares, encontramos el iPhone 15 Pro Max reacondicionado pero en perfectas condiciones por un precio que llama la atención.

Este es un modelo de Apple con características premium. Una de ellas es su diseño resistente y ligero, con titanio y parte posterior de vidrio mate texturizado. El frente tampoco se queda atrás ya que cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas de Ceramic Shield, un material resistente que desafía a rayones y roturas.

iphone 15 pro max shutterstock El iPhone que está de oferta en Walmart. Shutterstock Además cuenta con GPU de nivel pro que convierte los juegos móviles en experiencias inmersivas, con escenarios llenos de detalles y personajes más realistas. Este se complementa con el chip A17 Pro con una potencia diseñada para que reproduzcas todo lo que quieras y a la velocidad que escojas.

En cuanto a fotografía, el iPhone 15 Pro Max promete fotos en alta resolución con más colores y detalles que nunca gracias a su lente gran angular de 48 MP. También cuenta con un teleobjetivo de 5x que captura primeros planos super nítidos desde más lejos, incluso si te encuentras lejos del objeto que deseas retratar.

No te pierdas todo lo que puedes hacer con este iPhone Embed - Iphone 15 Pro Max La oferta de Walmart es tentadora porque ofrece un 40% de descuento, dejando este celular a $12499 en su página web. Y para quienes no cuentan con todo el dinero para realizar un único pago, el supermercado ofrece un plan de 15 meses sin interés de $833 con diferentes tarjetas.