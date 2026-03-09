Walmart prácticamente regala el iPhone 15 Pro si lo compras en Estados Unidos

La cadena de supermercados Walmart sorprendió al mercado tecnológico con un descuento agresivo para el iPhone 15 Pro . Esta oferta, disponible actualmente en Estados Unidos , representa una oportunidad única para los usuarios que buscan renovar su dispositivo Apple con tecnología de punta a un precio que parece de otra categoría.

El dispositivo de gama alta destaca por su diseño de titanio aeroespacial y el potente chip A17 Pro, siendo uno de los smartphones más deseados de la actualidad. Aunque la promoción es exclusiva para el territorio norteamericano, los consumidores de Argentina han comenzado a buscar alternativas logísticas para aprovechar este remanente de stock antes de que se agote por completo.

El iPhone 15 Pro es un dispositivo de gama alta con diseño ligero de titanio, pantalla OLED de 6,1" a 120Hz (ProMotion) y el potente chip A17 Pro de 3nm. Este procesador es el primero de su tipo en un smartphone, ofreciendo 8 GB de RAM y un rendimiento excepcional tanto en juegos de última generación como en tareas de alta exigencia.

Además, su sistema de cámaras es uno de los más avanzados de la industria:

El factor decisivo es el costo. Lo que realmente llama la atención de esta noticia es el valor de venta al público. La cadena de supermercados ha aplicado un recorte agresivo: El precio final del iPhone 15 Pro en Walmart es de 485 dólares (680.000 pesos argentinos al 9 de marzo) , lo que equivale a un descuento de más de 120 dólares respecto a su precio habitual.

Con su diseño de titanio, el iPhone 15 Pro es uno de los modelos más resistentes lanzados por Apple.

¿Quién no querría un dispositivo de titanio con el procesador más avanzado de Apple por menos de quinientos dólares? Esta cifra posiciona al teléfono muy por debajo de los valores que se manejan habitualmente en el mercado internacional, convirtiéndolo en una "liquidación" virtual para quienes logren concretar la compra en Estados Unidos.

Walmart-iPhone 15 Pro - Interna 2 Muchos usuarios en Argentina ya utilizan servicios de courier para aprovechar las ofertas de Walmart. shutterstock

Paso a paso: Cómo comprar en Walmart desde Argentina

Para acceder a este beneficio, hay que entender la mecánica de compra internacional. Muchos usuarios locales se preguntan: ¿Cómo comprar este iPhone de Walmart desde Argentina? Es vital recordar que este producto se vende en las tiendas de los Estados Unidos. Esto significa que la oferta no está disponible en sucursales de nuestro país —cabe recordar que la cadena de retail norteamericana se retiró de nuestro país hace algunos años—.

Sin embargo, no todo está perdido. La logística actual permite que es factible traer este equipo a la Argentina a través de envío courier (costos aparte). Para ello, los usuarios deberán contratar un servicio de importación privado. Aunque es fundamental tener en cuenta que el precio final dependerá del tipo de cambio del día, los impuestos de importación y el costo del servicio, la diferencia de base sigue siendo tentadora.