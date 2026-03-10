Ni las caídas ni el agua lo detienen: Walmart remata el celular Motorola con resistencia militar

Pantalla curva, cámaras que ofrecen imágenes nítidas y diseño súper delgado para afrontar el día a día. La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

Walmart tiene un descuento por tiempo limitado en el celular Motorola Edge 60 Fusion. Se trata de un equipo que fue lanzado en 2025 y destacó por sus características premium como pantalla curva, acabado de silicona suave y más, a pesar de que se trata de un modelo de gama media-alta.

Una de las características más destacadas de este modelo es su diseño elegante y resistencia. El Edge 60 Fusion cumple con estándares militares de resistencia: aguanta caídas de hasta 1.22 m, temperaturas extremas de -20°C a 60°C y altitudes de hasta 4500 m2. Además, gracias a sus certificaciones IP69 e IP68, ofrece protección incluso bajo el agua.

motorola-edge-60-fusion-colors El Motorola Edge 60 Fusion está de oferta en Walmart. Archivo. En cuanto a cámaras, este modelo de Motorola cuenta con una cámara selfie apta para grabar videos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Es una cámara competitiva porque toma fotografías nítidas y los retratos desenfocan el fondo correctamente llevando la atención a lo que quieras destacar.

Por otro lado, sus cámaras traseras también destacan en calidad porque no hay distorsiones severas y cuentan con enfoque automático. De hecho cuenta con un buen equilibrio entre luces y sombras, brindando fotografías con colores reales gracias a su certificación Pantone Validated.