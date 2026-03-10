Ni las caídas ni el agua lo detienen: Walmart remata el celular Motorola con resistencia militar
Pantalla curva, cámaras que ofrecen imágenes nítidas y diseño súper delgado para afrontar el día a día. La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.
Walmart tiene un descuento por tiempo limitado en el celular Motorola Edge 60 Fusion. Se trata de un equipo que fue lanzado en 2025 y destacó por sus características premium como pantalla curva, acabado de silicona suave y más, a pesar de que se trata de un modelo de gama media-alta.
Una de las características más destacadas de este modelo es su diseño elegante y resistencia. El Edge 60 Fusion cumple con estándares militares de resistencia: aguanta caídas de hasta 1.22 m, temperaturas extremas de -20°C a 60°C y altitudes de hasta 4500 m2. Además, gracias a sus certificaciones IP69 e IP68, ofrece protección incluso bajo el agua.
En cuanto a cámaras, este modelo de Motorola cuenta con una cámara selfie apta para grabar videos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Es una cámara competitiva porque toma fotografías nítidas y los retratos desenfocan el fondo correctamente llevando la atención a lo que quieras destacar.
Por otro lado, sus cámaras traseras también destacan en calidad porque no hay distorsiones severas y cuentan con enfoque automático. De hecho cuenta con un buen equilibrio entre luces y sombras, brindando fotografías con colores reales gracias a su certificación Pantone Validated.
Echa un vistazo al video para conocer este celular de cerca
Otras características del celular
- Sistema Operativo Móvil Android
- Tamaño de la Pantalla 6.67 in
- Memoria Interna 256 GB
- Capacidad de la batería 5200 mAh
En la página web de Walmart hay un descuento exprés. Por tiempo limitado, el Motorola Edge 60 Fusion de color rosa está disponible con un descuento de $1944, dejando un precio final de $5355. Pero si no tienes el dinero disponible, el supermercado ofrece un plan de pago de 18 mensualidades fijas de $520.63.