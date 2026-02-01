Walmart remata el Samsung S24 Ultra de 512GB, batería de larga duración e IA

El modelo más codiciado del mercado a precio histórico. Disfruta de cuotas sin interés con diferentes tarjetas.

Walmart se prepara para San Valentín y lanza una serie de ofertas perfectas para regalar a tu pareja. Si estás buscando un celular con características premium y equipado con lo último en tecnología, hay una oportunidad en la página web del supermercado que no deberías dejar escapar.

El celular es el Samsung S24 Ultra, un modelo que fue un éxitos en ventas y registró un rendimiento único. En el sitio oficial de Walmart podrás encontrarlo por solo 22999 pesos mexicanos y se puede pagar hasta en 3 meses sin interés por 7666.33 con algunas tarjetas.

Walmart-Samsung Galaxy S24 Ultra - Interna 2 La oferta de Walmart para San Valentín. Archivo. ¿Por qué comprar este celular? Una de las características clave de este equipo es su pantalla. Su tecnología Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas, resolución QHD+, tasa de refresco adaptativa de 120Hz y brillo máximo de 2600 nits, permite que disfrutes de tus series y juegos preferidos en una pantalla pequeño pero que parece una sorprendente TV por su calidad.

Samsung equipó al S24 Ultra con funciones de Galaxy AI que vale la pena destacar. Entre ellas se encuentran Circle to Searh with Google con el que puedes buscar cualquier cosa en la pantalla, Traducción en Vivo de llamadas, Asistente de Chat que ayuda a ajustar el tono de tus mensajes, y Edición Generativa para mover o eliminar objetos en fotos, rellenando fondos.