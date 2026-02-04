El iPhone 16 alcanza el precio más bajo en Walmart: tiene 512 GB y es de color verde

Walmart y Apple se unen en una oferta de tiempo limitado por el iPhone 16. Este es uno de los modelos más buscados en el mercado por sus características, procesador, cámaras y más, y ahora puede ser tuyo si aceptas su condición y estás registrado en la página del supermercado.

El iPhone 16 es uno de los últimos modelos lanzados por Apple y cuenta con lo último en tecnología. En su interior podrás encontrar el chip A18 que lo convierte en un celular un 30% más rápido que todos los modelos anteriores de la marca. Esto sumado a Apple Intelligence que agrega funciones de IA para mejorar tu experiencia.

iPhone 16-Walmart - Portada Aprovechá la oferta de Walmart para conseguir el iPhone más nuevo a un precio imbatible. Shutterstock En cuanto a su cámara, el iPhone 16 tiene un lente principal de 48 MP y un botón de control de cámara físico que brinda acceso rápido y opciones para editar tus fotografías. Además, la cámara gran angular te permite grabar mayor información en una sola imagen para que recuerdes cada momento a la perfección.

Cabe destacar que la batería del celular también es una de las más destacadas. Los usuarios aseguran que ofrece una autonomía superior y que te acompaña durante todo el día con una sola carga. Sin embargo, recomiendan cuidar la batería al máximo para no bajar su rendimiento.