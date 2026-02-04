El iPhone 16 alcanza el precio más bajo en Walmart: tiene 512 GB y es de color verde
El supermercado rebaja este celular y ofrece hasta 6 meses sin interés para pagarlo.
Walmart y Apple se unen en una oferta de tiempo limitado por el iPhone 16. Este es uno de los modelos más buscados en el mercado por sus características, procesador, cámaras y más, y ahora puede ser tuyo si aceptas su condición y estás registrado en la página del supermercado.
El iPhone 16 es uno de los últimos modelos lanzados por Apple y cuenta con lo último en tecnología. En su interior podrás encontrar el chip A18 que lo convierte en un celular un 30% más rápido que todos los modelos anteriores de la marca. Esto sumado a Apple Intelligence que agrega funciones de IA para mejorar tu experiencia.
En cuanto a su cámara, el iPhone 16 tiene un lente principal de 48 MP y un botón de control de cámara físico que brinda acceso rápido y opciones para editar tus fotografías. Además, la cámara gran angular te permite grabar mayor información en una sola imagen para que recuerdes cada momento a la perfección.
Cabe destacar que la batería del celular también es una de las más destacadas. Los usuarios aseguran que ofrece una autonomía superior y que te acompaña durante todo el día con una sola carga. Sin embargo, recomiendan cuidar la batería al máximo para no bajar su rendimiento.
No te pierdas la presentación del iPhone 16
La oferta de Walmart
El iPhone 16 se puede conseguir por solo 17290 pesos mexicanos en la página oficial de Walmart. Esta oferta significa un descuento de 4250 pesos que se debe a su condición de reacondicionado, aunque ha sido revisado por el equipo de profesionales de Walmart y cuenta con garantía de 12 meses.