Del más barato al más potente: los celulares que Walmart México tiene en oferta

Dos equipos con descuento y financiación en cuotas sin interés. Están pensados para el día a día y uno de ellos tiene funciones premium.

Walmart México lanzó una nueva tanda de ofertas en celulares que abarca desde modelos ultra económicos hasta equipos de gama alta con descuentos importantes. El catálogo incluye opciones pensadas para el uso diario y smartphones premium con tecnología avanzada, lo que permite encontrar alternativas para todos los presupuestos.

Uno de los modelos más destacados por su relación precio-calidad es el Xiaomi Redmi A5 4G. Este equipo cuenta con una pantalla HD+ de 6,88 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y está impulsado por un procesador Unisoc T7250, acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Xiaomi Redmi teléfono Walmart ofrece un gama media de Xiaomi a un precio bajo. Shutterstock En el apartado fotográfico, incorpora una cámara trasera dual con sensor principal de 32 MP, junto a una batería de 5.200 mAh que garantiza buena autonomía. Además, incluye lector de huellas y sistema operativo Android 15 (Go Edition).

En la tienda online de Walmart, este modelo se encuentra publicado a $1.997, con un descuento de $502. También ofrece financiación en hasta 18 mensualidades fijas de $194,15.

El equipo premium con descuento en Walmart Por otro lado, una de las ofertas más llamativas es la del Samsung Galaxy S24 de 256 GB. Se trata de un smartphone de gama alta que se destaca por su rendimiento y su pantalla de 6,7 pulgadas, ideal para una experiencia de visualización más inmersiva.