Verano: anuncian nuevos vuelos desde Rosario a una icónica ciudad de Brasil

A poco más de un mes de su inauguración el pasado 30 de diciembre, la ruta que conecta el Aeropuerto Internacional de Rosario con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo confirma su crecimiento. En concreto, LATAM Airlines Brasil anunció una expansión que llevará la operación a vuelos diarios para el segundo semestre de este año.

Actualmente la ruta opera con 4 frecuencias semanales, facilitando el intercambio comercial y turístico desde el inicio del verano. A partir de julio, en plena temporada de invierno, la oferta ascenderá a 6 frecuencias semanales (operando todos los días, a excepción de los jueves) y desde septiembre, la ruta alcanzará su hito máximo con frecuencia diaria, brindando flexibilidad total a los viajeros de la región.

La consolidación de este vuelo no solo fortalece el vínculo directo con Brasil, sino que posiciona a San Pablo como el puente de conexión fundamental para los santafesinos. Desde el Aeropuerto de Guarulhos, los pasajeros pueden acceder a más de 50 destinos domésticos dentro de Brasil facilitando la llegada a polos turísticos y económicos como Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife y Florianópolis, entre otros.

avion latam airbus 320 volando.JPG Latam confirma más vuelos entre Rosario y San Pablo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Los destinos que conectan estos nuevos vuelos Por su parte este vuelo conecta, además con más de 20 destinos internacionales, permitiendo conexiones hacia ciudades como Madrid, Miami, Nueva York, Roma, Amsterdam y Bruselas.

“El crecimiento de esta ruta en tan poco tiempo es el reflejo de la necesidad de conectividad federal. Rosario no solo está más cerca de Brasil, sino que ahora tiene una ventana directa al Caribe, Estados Unidos, Europa y Sudáfrica a través del hub de San Pablo”, señaló Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM en Argentina.