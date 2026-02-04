Una aerolínea ofrecerá más vuelos desde Buenos Aires a Estados Unidos por el Mundial 2026

La aerolínea internacional American Airlines anunció más vuelos desde Argentina para viajar al Mundial 2026 en junio y julio.

Con motivo del inicio del próximo Mundial de Fútbol de la FIFA que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, la aerolínea American Airlines confirmó que amplía su servicio a Buenos Aires para la temporada más importante del año en cuanto a viajes pensando en el torneo mencionado.

La aerolínea tiene previsto operar hasta 28 vuelos semanales desde Buenos Aires durante las semanas de la competencia más importante del fútbol.

"American está haciendo un gol antes de la emoción futbolística mundial del 2026, permitiendo que aún más hinchas argentinos viajen y apoyen a su selección al añadir vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE) en Buenos Aires", se confirmó oficialmente en las últimas horas de este miércoles.

Más oferta de vuelos para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos: qué dijo la aerolínea En el detalle del anuncio se explicó que del 28 de marzo al 24 de octubre, la aerolínea aumentará su capacidad a Nueva York (JFK) en comparación con la temporada de invierno 2025 de la IATA, operando la ruta con el Boeing 777-300, con capacidad para 304 pasajeros.La temporada pasada, la ruta se operaba con un Boeing 777-200.

Además, la aerolínea ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami (MIA), añadiendo tres frecuencias semanales adicionales —los martes, jueves y sábados— en comparación con la temporada anterior, así como cuatro vuelos semanales a Dallas Fort Worth (DFW).