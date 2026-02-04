Por qué el abordaje emocional es clave en la lucha contra el cáncer

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer . En Argentina, se detectan 130 mil casos nuevos de cáncer por año : representa la segunda causa de muerte en las últimas décadas luego de las enfermedades cardiovasculares.

En las mujeres, se han registrado 65.634 nuevos casos y el cáncer más frecuente es el de mama (24.931), seguido del colorrectal, cervicouterino y pulmón. En los hombres se han detectado 65.244 nuevos casos, donde el cáncer más frecuente es el de próstata (16.133), luego se ubica el de pulmón, seguido por el colorrectal y el renal.

Mientras se fijan estrategias de prevención y se avanza en nuevos tratamientos contra el cáncer, especialistas remarcan l a importancia de visibilizar cómo viven los pacientes más allá del diagnóstico , evitando reducir su identidad a la enfermedad y trabajando desde una mira humana, sensible y respetuosa, acompañando a cada persona en la naturalidad de su vida cotidiana: su hogar, su trabajo y sus espacios de creación.

El cáncer afecta millones de vidas de muchas maneras, pero no define a los pacientes. En este contexto, la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) impulsó la campaña del Día Mundial contra el Cáncer 2025 - 2027, "Unidos Por Lo Único", una iniciativa que pone a las personas en el centro y destaca la singularidad de cada historia. Este enfoque reconoce que detrás de cada diagnóstico existe una vivencia personal e irrepetible, marcada por el dolor, la resiliencia, el amor, la creatividad y la esperanza.

Fernanda Montaña es psicooncóloga (MN 33687) y coordinadora del Programa de Acompañamiento al paciente de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), resaltó el valor de mirar todos los componentes de la persona, sin situarse únicamente en la enfermedad.

"Es importante porque es el pedido de los pacientes. Es cierto que cuando una persona enferma no se debe visibilizar únicamente lo físico, sino entender que hay una persona completa que se manifiesta frente al diagnóstico", inició la especialista en diálogo con MDZ Radio.

"Hay que atender integralmente a la persona, prestando atención a todas las dimensiones. Cuidar la salud no tiene que ver únicamente con la ausencia de la enfermedad, sino con cuidar todos los componentes que hacen a la persona, incluyendo el estado emocional", agregó.

El rol de la psicooncología

La psicooncología es una rama de la psicología clínica que busca acompañar de manera integral a pacientes con cáncer y a su entorno, en las diferentes etapas de la enfermedad: desde el diagnóstico, el tratamiento, la etapa de alta o remisión, hasta una posible vuelta de la enfermedad, un avance del cáncer o la etapa de los cuidados paliativos.

"Es un cuidado psicosocial del paciente porque busca integrar no solo a la persona que está transitando una enfermedad oncológica, sino también a su familia o a las personas que lo acompañan. Se diseña un modelo de tratamiento desde la mirada del paciente y teniendo en cuenta todo lo que transita la persona en su enfermedad", expresó la psicooncóloga Milagros Rómoli (Mat. 4480).

pareja terapia La psicooncología es una unidad de cuidado para el paciente y para su entorno afectivo. Shutterstock

Según un artículo publicado en The Lancet, el 16% de los pacientes oncológicos presenta depresión, pero al sumar otros trastornos como ansiedad y trastorno de adaptación, la cifra asciende al 50%. Ante esta realidad, tratamientos como la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal han demostrado ser eficaces para reducir los síntomas emocionales y mejorar la adherencia a los tratamientos médicos.

"Trabajamos en favorecer la adaptación al proceso. Hay situaciones nuevas, cambios en el esquema corporal, en la rutina, en lo social. Hay que favorecer a que la persona pueda adaptarse a esos cambios. Cuando no sucede, la persona puede desbordarse emocionalmente. La psicooncología sirve para sostener el estado emocional, para ayudar a la adaptación", dijo Montaña.

Sin embargo, la especialista explicó que no todos los pacientes con cáncer necesitan el acompañamiento de un experto: "Hay personas más flexibles a los cambios. Pero hay personas más resistentes, con miedo, ansiedad".

Además, la psicooncóloga manifestó que la especialidad no se limita únicamente a psicólogos y psiquiatras, sino que cada vez son más los profesionales que se especializan en la materia.