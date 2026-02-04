Cáncer en Argentina: más de 130.000 casos al año y 4 de cada 10 se podrían prevenir

Hábitos saludables y chequeos regulares reducen riesgos de cáncer en Argentina. Tabaquismo, obesidad y alcohol pesan, y se proyecta un alza del 50% para 2035.

De acuerdo con el Global Cancer Observatory, en Argentina se detectan más de 130.000 casos nuevos de Cáncer cada año. Este número ubica a Argentina en el quinto lugar de América Latina y en un nivel de incidencia medio-alto en el mundo. A pesar de esto, los especialistas aseguran que cuatro de cada diez podrían evitarse simplemente modificando conductas cotidianas.

Factores como el tabaquismo, una mala alimentación, el sedentarismo y el consumo de alcohol son responsables de gran parte de los casos. En ese marco, la prevención incluye no solo la adopción de hábitos saludables, sino también los chequeos médicos regulares. El diagnóstico en estadios iniciales permite el uso de tratamientos menos agresivos y aumenta de manera significativa las posibilidades de atravesarla con buenos resultados. Cuando el cáncer se detecta a tiempo, el tratamiento suele ser más simple , mejor tolerado y más efectivo. No es lo mismo tratar una lesión pequeña que una enfermedad avanzada. Llegar temprano marca una diferencia muy grande en la evolución del cuadro y en las herramientas que debemos utilizar.

Según las estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) y el Ministerio de Salud de la Nación, casi la mitad de los diagnósticos en Argentina se concentran en cuatro tipos de tumores.

Cáncer de colon , con unos 15.800 casos.

Cáncer de pulmón, con más de 12.000.

de pulmón, con más de 12.000. Por su parte, en los hombres, las estadísticas señalan que el principal es el de próstata, con más de 11.600 anuales. A pesar de su alta frecuencia, muchos de estos tumores tienen formas muy efectivas de detectarse. El ejemplo más claro es el cáncer de colon: si se realizan los estudios a tiempo, como la colonoscopía o el test de sangre oculta en materia fecal, es posible detectar pólipos y tratarlos antes de que se conviertan en algo grave. En estos casos, de acuerdo con la Sociedad Argentina de Mastología, el 90% se puede prevenir o superar.

Evolución en tratamientos oncológicos Al margen de las estadísticas, el abordaje del cáncer cambió de manera profunda. El desarrollo de tratamientos más específicos, como la inmunoterapia, permitió avanzar hacia terapias que actúan de manera más directa sobre el tumor y afectan en menor medida a los tejidos sanos. Este avance permite que los pacientes no solo extiendan su sobrevida, sino que puedan transitar el tratamiento manteniendo su calidad de vida.