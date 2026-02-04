Cáncer de mama: cómo mejorar el acceso, la equidad y la calidad de atención

En el marco del Día Mundial del Cáncer , que se conmemora cada 4 de febrero , el cáncer de mama vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria por su impacto en la salud de las mujeres y por los desafíos que persisten para garantizar una atención oportuna, equitativa y de calidad.

Se trata del tumor más frecuente en mujeres y la principal causa de muerte oncológica femenina a nivel mundial. En la Argentina, se registran alrededor de 6.100 fallecimientos y más de 22.000 nuevos casos por año, según datos del Instituto Nacional del Cáncer , en un contexto donde la detección temprana y el tratamiento eficaz son posibles.

Sin embargo, las especialistas advierten que las barreras de acceso, la fragmentación del sistema de salud y las demoras en la atención impactan directamente en los resultados clínicos. En ese escenario, ordenar el recorrido asistencial aparece como una de las claves para mejorar la experiencia de las pacientes y reducir desigualdades.

Estos ejes fueron abordados en un episodio del podcast #MacmaConVos, impulsado por el Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma) con el acompañamiento de la compañía biofarmacéutica AstraZeneca, dedicado a analizar cómo lograr acceso, equidad y calidad en la atención del cáncer de mama .

El encuentro reunió a las doctoras Lorena Lainati, jefa de oncología del Hospital Tornú y directora de la carrera de oncología de la Universidad de Buenos Aires, y Julia Ismael, oncóloga clínica, máster en políticas públicas y directora ejecutiva de Gedyt. Ambas coincidieron en que la descoordinación del sistema sigue siendo uno de los principales obstáculos.

“Pensar en un plan nacional es pensar un marco estratégico, sostenido, integral y obligatorio que un poco ordene todo el recorrido del paciente oncológico, porque existen un montón de acciones, pero el problema es que las tenemos un poco descoordinadas”, explicó Lainati al referirse a la necesidad de una mirada integral.

Acceso y equidad en el cáncer de mama

Desde una perspectiva complementaria, Ismael remarcó la importancia de contar con herramientas comunes que permitan articular un sistema sanitario federal. “Un plan nacional de control del cáncer vendría a ser un instrumento de organización y de que todos hablemos el mismo lenguaje”, afirmó.

El impacto potencial de una gestión más coordinada es significativo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la implementación sostenida de modelos integrales de atención podría reducir la mortalidad por cáncer de mama un 2,5 % anual.

En el caso de la Argentina, ese descenso equivaldría a más de 3.200 vidas salvadas en un período de 20 años, lo que refuerza el valor de avanzar en políticas públicas que ordenen el recorrido asistencial y reduzcan las inequidades en el acceso al diagnóstico y al tratamiento.

Cáncer de mama y los tiempos de atención

Las especialistas también pusieron el foco en la gestión de los tiempos asistenciales, un aspecto central en oncología. La demora hasta la primera consulta, la obtención de resultados diagnósticos y el inicio del tratamiento son hitos críticos en la evolución de la enfermedad.

“Estos puntos son los que modifican la sobrevida de nuestros pacientes”, sostuvo Lainati, al advertir que los retrasos pueden condicionar de manera directa los resultados clínicos.

En esa línea, subrayó que el acceso a los tratamientos debe ir acompañado de procesos que garanticen oportunidad y continuidad en la atención. “Cuando el tiempo es muy largo, tal vez esa medicación llega en un momento inoportuno y ya no vamos a tener la eficacia que buscamos”, agregó.

Datos, calidad y una mirada centrada en las personas

El uso de datos y la medición de los procesos asistenciales surgieron como componentes clave para mejorar la calidad de la atención en cáncer de mama. Contar con información precisa permite identificar cuellos de botella y diseñar estrategias de mejora.

“Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, primero tenemos que saber cuáles son nuestras demoras para después evaluar alguna estrategia”, señaló Ismael al destacar el valor de la evidencia en la toma de decisiones.

En este marco, se destacó el rol de las estrategias de navegación de pacientes, que acompañan a las personas a lo largo de su recorrido por el sistema de salud. “El gran objetivo del navegador es reducir los tiempos para llegar a las consultas de manera oportuna y ayudar a derrumbar la inequidad”, afirmó Lainati.

Modelos integrales para mejorar la atención del cáncer de mama

Las especialistas coincidieron en que consolidar modelos de atención oncológica basados en datos, con estándares de calidad y una mirada centrada en las personas fortalece la capacidad del sistema para dar respuestas más oportunas y equitativas.

Impulsar políticas públicas que ordenen el recorrido asistencial y aseguren continuidad en la atención es clave para que el diagnóstico y el tratamiento lleguen a tiempo, independientemente del lugar de residencia o del tipo de cobertura.

Este enfoque se alinea con la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS, que propone fortalecer los sistemas de salud a través de estrategias integrales basadas en evidencia, con foco en la detección temprana, la oportunidad diagnóstica y la continuidad del tratamiento.