Banco Nación: estos son los descuentos para cargar nafta en febrero de 2026

En plena temporada de altos costos en movilidad, el Banco Nación (BNA) actualizó sus beneficios para sus clientes con una promoción en cargas de combustible que promete alivio al bolsillo durante febrero de 2026. La promoción es válida para la mayoría de las estaciones de servicio y se puede acumular con otros descuentos .

Desde el viernes 6 de febrero y hasta el último día hábil del mes, los usuarios de tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación podrán acceder a un descuento del 30% en combustibles en estaciones adheridas de las principales petroleras del país: YPF, Shell, Axion y Gulf.

El beneficio aplica únicamente los días viernes de febrero para pagos realizados mediante la billetera virtual MODO BNA+, una plataforma integrada al sistema de la entidad que permite efectuar transacciones digitales con mayor seguridad y comodidad.

Los clientes que aprovechen esta promoción podrán obtener reintegros de hasta $15.000 por cada petrolera adherida, lo que puede traducirse en un ahorro total de hasta $60.000 si se utiliza el beneficio con las cuatro marcas incluidas durante el mes.

Para alcanzar el máximo reintegro, el consumo mínimo por carga debe ser de $50.000 en cada operación realizada los viernes. El importe correspondiente al descuento se acreditará en la cuenta monetaria asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Qué se necesita para participar

Tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.

Cuenta activa en la billetera MODO BNA+, desde donde se genera el pago con QR en la estación de servicio.

Que la estación de servicio esté adherida al programa de beneficios del banco.

Desde la entidad bancaria destacaron que la iniciativa no solo busca impulsar el uso de las herramientas digitales del banco, sino también ofrecer una respuesta concreta al aumento sostenido de los precios del combustible, uno de los rubros que más presión ejerce sobre el presupuesto familiar.

Los beneficios de este tipo se enmarcan en una agenda más amplia de promociones bancarias que ofrecen descuentos en sectores clave como supermercados, farmacias y otros rubros esenciales, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario sobre los consumidores.