Banco Nación: cómo viajar gratis en colectivo en febrero de 2026 en Mendoza

Durante febrero de 2026, continúan vigentes varias promociones bancarias que permiten a usuarios de tarjetas y billeteras digitales recuperar gran parte del costo de los pasajes de colectivo en Mendoza gracias al Banco Nación , mediante reintegros de hasta el 100% del valor del boleto.

Estas iniciativas, que ya forman parte de una tendencia durante el verano para aliviar los gastos del transporte público, están disponibles en gran parte del país y se aplican a diferentes medios de pago electrónicos, con topes mensuales y requisitos particulares según la entidad financiera y la tecnología utilizada.

Una de las promociones más utilizadas permite a los pasajeros recuperar el 100 % del costo del boleto al pagar con tarjetas Visa con tecnología contactless (NFC) —ya sea de crédito, débito o prepaga— o mediante pago sin contacto desde el celular. El beneficio incluye viajes en colectivos y subtes y se activa simplemente apoyando la tarjeta o el teléfono con NFC en el validador.

Esta promoción puede aprovecharse con distintas tarjetas Visa emitidas por bancos que participan del programa y con la billetera digital Modo.

Vigencia: hasta el 28 de febrero de 2026.

Vigencia: hasta el 28 de febrero de 2026.

En el caso del Banco de la Nación Argentina (BNA), los reintegros se mantienen para usuarios que pagan con tarjetas Mastercard del banco mediante contactless, tanto en colectivos como en subtes, aunque con un tope mensual menor, de $2.000 por mes.

Por otro lado, desde la entidad no confirmaron la continuidad de algunos beneficios exclusivos que funcionaron en temporadas anteriores, como el pago con QR directo desde la app del BNA para viajes gratuitos. Actualmente, el reintegro del 100 % para este método no fue ratificado para febrero.

Otras alternativas para viajar gratis

Además de Visa y Banco Nación, existen promociones con tarjetas Naranja X, también aplicables mediante pago sin contacto:

Reintegro: 100 % del valor del pasaje.

Tope mensual: $20.000 por tarjeta.

Medio: contactless (tarjeta física o celular).

En todos los casos, el pago debe realizarse de forma contactless apoyando la tarjeta o el celular con NFC en la validadora de SUBE. Los reintegros pueden tardar hasta 30 días en aparecer reflejados en la cuenta o el resumen de la tarjeta.