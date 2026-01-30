Créditos para motos en 2026: plazos de hasta 72 cuotas y qué condiciones piden

Con ventas que vienen en fuerte suba, la financiación vuelve a ser la llave para acceder a motos en 2026, con propuestas que estiran plazos y suman acuerdos.

Las motos dejaron de ser solo una alternativa económica para moverse: después de la pandemia, se consolidó como una solución cotidiana para evitar traslados largos y, al mismo tiempo, como una elección ligada a la libertad de viajar y aprovechar el aire libre.

Ese cambio de hábitos empujó la demanda, amplió la oferta y trajo de regreso a la Argentina modelos que no se veían hace años, en un escenario favorecido por la mayor apertura de importaciones. En ese nuevo contexto, el crédito terminó de acelerar el fenómeno y acercó unidades de distintas cilindradas a públicos muy diversos.

Financiación a 72 meses: la propuesta del Banco Nación Entre las alternativas disponibles, el Banco Nación aparece como la entidad con el menú más extenso para estirar el pago en el tiempo. La compra puede canalizarse con tarjeta de crédito en hasta 24 cuotas o mediante préstamos que llegan a 72 meses. En el esquema con plásticos Visa o Mastercard, la referencia informada es una TNA de 51%. Para quienes eligen el préstamo bancario, el plazo máximo alcanza los 72 meses, con una TNA de 53%. En otras entidades, en cambio, la vía habitual para financiar suele ser el préstamo personal, con condiciones que varían según el perfil del cliente.

Cómo son las nuevas motos urbanas de Zanella con mejoras en seguridad y confort Cómo son las nuevas motos urbanas de Zanella con mejoras en seguridad y confort Zanella Además del crédito tradicional, el mercado se mueve con campañas puntuales que suelen activarse cuando se lanza un modelo o al inicio de cada mes. En esa línea, se mencionan acuerdos como Honda con Santander y Royal Enfield con BBVA. La mecánica más repetida en estas acciones es la de 12 cuotas sin interés, aunque el beneficio depende del producto y del stock disponible. Por lo general, la gestión se realiza directamente en el concesionario y aplica solo a ciertas versiones, por lo que conviene verificar el alcance antes de iniciar el trámite.

Modelos y números: ejemplos de cuotas y precios de referencia Dentro del esquema del Banco Nación, se informan ejemplos concretos para dimensionar el impacto del financiamiento. Una Motomel Blitz base, con precio de $1.606.500, puede pagarse en 24 cuotas fijas de $93.832,54 o en 48 cuotas de $73.702,54 mediante préstamos del banco. En el caso de la Motomel Skua 150, valuada en $3.200.000, se muestran 24 cuotas de $186.905,78 o 48 de $146.808,67. Para una Zanella ZR de $3.670.415, la referencia es 24 pagos de $214.381,81 o 48 de $168.390,23. Y en una Yamaha FZ-S FI V4, con precio de $6.580.000, aparecen 24 cuotas de $384.325,02 o 48 de $301.875,32. El banco señala que existen más de 200 modelos financiables en coordinación con concesionarios, con plazos que pueden llegar a 72 meses.