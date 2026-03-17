Jubilados Anses: cómo combinar descuentos y beneficios para ahorrar en marzo
Los jubilados de Anses pueden combinar descuentos en supermercados, reintegros bancarios y promociones con tarjeta de débito para ahorrar en compras en marzo.
En medio de la suba de precios, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a una serie de descuentos y beneficios combinables que les permiten ahorrar en supermercados, medicamentos y productos de primera necesidad para hacer rendir más sus haberes.
Entre sus principales beneficios, el organismo ofrece descuentos para jubilados de Anses en diversos comercios adheridos, con un 10% automático en compras. A esto se suman reintegros y promociones adicionales al pagar con tarjeta de débito.
Descuentos para jubilados de Anses con tarjeta de débito: cómo acceder
Al realizar compras con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación todos los meses, los jubilados pueden acceder a beneficios adicionales ofrecidos por entidades bancarias como Banco Nación, Banco Provincia y Supervielle.
Estos descuentos pueden alcanzar un tope de $35.000 de reintegro cada 30 días.
El beneficio aplica principalmente a medicamentos, productos de primera necesidad y artículos de limpieza. Es importante tener en cuenta que la acreditación del reintegro no es inmediata, sino que suele realizarse entre 24 y 48 horas hábiles después de realizada la compra.
Qué días hay descuentos en supermercados para jubilados de Anses
Entre los supermercados que ofrecen descuentos para jubilados de Anses se encuentran Carrefour, Día, Coto y Chango Más. Las promociones varían según el día de la semana y, en algunos casos, pueden combinarse con beneficios bancarios para aumentar el ahorro.
Carrefour
- 10% de descuento
- De lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses
- Tope mensual de reintegro de $35.000
Supermercados Día
- 10% de reintegro los lunes.
En este caso, el ahorro puede aumentar hasta 25% los miércoles y jueves al combinarse con promociones bancarias.
Coto
- Descuentos del 10% al 15% en días específicos.
Chango Más
- Descuentos del 10% al 15% en días específicos.
Descuentos extra para jubilados de Anses con apps bancarias y billeteras virtuales
Además de los beneficios exclusivos de Anses, varias entidades financieras ofrecen descuentos adicionales para jubilados que cobran sus haberes a través del organismo, lo que permite potenciar el ahorro en compras cotidianas.
El Banco de la Nación Argentina, a través de BNA+ o MODO, brinda 5% de reintegro en supermercados con un tope de $5.000 semanales, lo que puede sumar hasta $20.000 de ahorro mensual.
En la provincia de Buenos Aires, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta 35% en carnicerías y pollerías durante los fines de semana.
Por su parte, el Banco Supervielle mantiene el tradicional “Martes de Jubilados”, con 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco y Vea.
De esta manera, al combinar los descuentos de Anses, los reintegros bancarios y las promociones de supermercados, los jubilados pueden alcanzar ahorros significativos cada mes en productos esenciales.