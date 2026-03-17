Jubilados Anses: cómo combinar descuentos y beneficios para ahorrar en marzo

En medio de la suba de precios, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) pueden acceder a una serie de descuentos y beneficios combinables que les permiten ahorrar en supermercados, medicamentos y productos de primera necesidad para hacer rendir más sus haberes.

Entre sus principales beneficios, el organismo ofrece descuentos para jubilados de Anses en diversos comercios adheridos, con un 10% automático en compras. A esto se suman reintegros y promociones adicionales al pagar con tarjeta de débito.

Al realizar compras con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación todos los meses, los jubilados pueden acceder a beneficios adicionales ofrecidos por entidades bancarias como Banco Nación, Banco Provincia y Supervielle.

Los jubilados de Anses pueden acceder a descuentos clave en supermercados.

Estos descuentos pueden alcanzar un tope de $35.000 de reintegro cada 30 días.

El beneficio aplica principalmente a medicamentos, productos de primera necesidad y artículos de limpieza. Es importante tener en cuenta que la acreditación del reintegro no es inmediata, sino que suele realizarse entre 24 y 48 horas hábiles después de realizada la compra.

Qué días hay descuentos en supermercados para jubilados de Anses

Entre los supermercados que ofrecen descuentos para jubilados de Anses se encuentran Carrefour, Día, Coto y Chango Más. Las promociones varían según el día de la semana y, en algunos casos, pueden combinarse con beneficios bancarios para aumentar el ahorro.

Carrefour

10% de descuento

De lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios de Anses

Tope mensual de reintegro de $35.000

Supermercados Día

10% de reintegro los lunes.

En este caso, el ahorro puede aumentar hasta 25% los miércoles y jueves al combinarse con promociones bancarias.

Coto

Descuentos del 10% al 15% en días específicos.

Chango Más

Descuentos del 10% al 15% en días específicos.

Descuentos extra para jubilados de Anses con apps bancarias y billeteras virtuales

Además de los beneficios exclusivos de Anses, varias entidades financieras ofrecen descuentos adicionales para jubilados que cobran sus haberes a través del organismo, lo que permite potenciar el ahorro en compras cotidianas.

El Banco de la Nación Argentina, a través de BNA+ o MODO, brinda 5% de reintegro en supermercados con un tope de $5.000 semanales, lo que puede sumar hasta $20.000 de ahorro mensual.

En la provincia de Buenos Aires, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece descuentos de hasta 35% en carnicerías y pollerías durante los fines de semana.

Por su parte, el Banco Supervielle mantiene el tradicional “Martes de Jubilados”, con 20% de descuento en supermercados como Jumbo, Disco y Vea.

De esta manera, al combinar los descuentos de Anses, los reintegros bancarios y las promociones de supermercados, los jubilados pueden alcanzar ahorros significativos cada mes en productos esenciales.