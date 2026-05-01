Anses mayo 2026: cuánto cobran jubilados, AUH y empleadas domésticas

Mayo de Anses llega con una agenda cargada para millones de hogares argentinos. Jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y salarios del personal de casas particulares vuelven a quedar en el centro de las consultas, no solo por los montos actualizados, sino también por las fechas de cobro y los trámites que pueden definir la continuidad de un ingreso familiar.

En ese escenario, Anses comenzará a pagar desde el lunes 11 de mayo, mientras que el bono previsional de hasta $70.000 volverá a acompañar a los beneficiarios de menores ingresos.

El haber mínimo jubilatorio de mayo 2026 quedará en $393.174,10 y, con el refuerzo extraordinario de $70.000, los titulares de la mínima cobrarán $463.174,10. El bono fue oficializado por el Gobierno nacional y se pagará junto con el haber mensual. La medida alcanza a jubilados y pensionados del sistema contributivo, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y titulares de Pensiones No Contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones graciables a cargo de Anses .

Para quienes superen la mínima, el refuerzo no será siempre completo: se abonará de manera proporcional hasta alcanzar el tope formado por el haber mínimo más el bono. En el caso de la PUAM, el ingreso total con refuerzo llegará a $384.539,28, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez se ubicarán en $345.221,87 con el adicional incluido. La norma también aclara que el bono es no remunerativo, no puede sufrir descuentos y no se computa para otros conceptos.

Calendario Anses: las fechas que hay que mirar

El cronograma de mayo comenzará el lunes 11 para jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con DNI terminado en 0. Luego seguirán las terminaciones 1, 2, 3 y 4 entre el 12 y el 15 de mayo; las terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán entre el 18 y el 21. Para jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, el calendario irá del 22 al 29 de mayo.

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo también empezarán el 11 y se extenderán hasta el 22, según terminación de documento. Las Pensiones No Contributivas se pagarán del 11 al 15 de mayo.

Servicio doméstico: escala vigente y obligaciones

En paralelo, sigue vigente la escala salarial publicada para el personal de casas particulares. Para la categoría de tareas generales, una de las más habituales, el valor mínimo es de $3.348,33 por hora con retiro y $3.599,87 sin retiro. En modalidad mensual, los pisos son de $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro. Para cuidado de personas, la hora con retiro se ubica en $3.599,87 y la mensualidad con retiro en $455.160,14. Además, corresponde sumar el 1% por antigüedad por cada año trabajado y, cuando aplique, el adicional por zona desfavorable.

El registro laboral también es clave. Los empleadores deben declarar correctamente la relación, pagar aportes y contribuciones, y hacerse cargo de la cuota destinada a la ART. La escala mensual corresponde a una jornada de 48 horas semanales; si la carga horaria es menor, el cálculo debe ajustarse según el valor por hora o mediante proporcionalidad, según el esquema informado por el área oficial de casas particulares.

Otro punto sensible de mayo son los trámites por fallecimiento. La pensión derivada puede ser solicitada por cónyuge, conviviente previsional e hijos menores de 18 años, o mayores con discapacidad, del jubilado fallecido. Para convivientes, Anses exige acreditar cinco años de convivencia previos al fallecimiento, plazo que baja a dos años si hubo hijos reconocidos por ambos. Además, el Subsidio de Contención Familiar sigue siendo una suma fija de $15.000 para quienes afrontaron gastos de sepelio y debe pedirse antes de cumplirse un año del fallecimiento.