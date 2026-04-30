Calendario de pagos de mayo: cuándo cobra cada grupo de Anses
Anses ya tiene definido el calendario de pagos de mayo, un mes que llega con aumento para jubilados, pensionados y asignaciones.
Arrancó mayo y Anses publicó el calendario de pagos, por lo que millones de argentinos ya saben cuándo cobran. Además, este mes habrá aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y algunas fechas se ordenarán en función de los feriados nacionales del 1° y el 25 de mayo.
El incremento de mayo se calcula a partir del IPC de marzo, que fue de 3,4% según el Indec. Ese porcentaje impacta sobre jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual vigente.
Anses: calendario de pagos y aumento de mayo
En abril, la jubilación mínima había quedado en $380.319,31 y la AUH en $136.666. Con la actualización de 3,4%, la jubilación mínima pasa a $393.250,17. Además, el Gobierno oficializó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, por lo que quienes cobran la mínima llegan a $463.250,17 en mayo.
El calendario de pagos de Anses se divide en dos grandes grupos. Por un lado, están las prestaciones que se cobran según la terminación del DNI, como jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Desempleo. Por otro, aparecen los pagos que se acreditan dentro de un rango mensual, sin necesidad de mirar el último número del documento.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 4 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 5 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 6 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 7 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 8 de mayo
AUH y Asignación Familiar por Hijo:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Asignación por Embarazo:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Asignación por Prenatal:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo
Asignación por Maternidad:
- Todas las terminaciones de DNI cobrarán del lunes 11 de mayo al miércoles 10 de junio, de acuerdo con el esquema mensual utilizado para esta prestación.
Prestación por Desempleo Plan 1:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Las ayudas que se pagan sin la finalización de un DNI específico
Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el lunes 11 de mayo y el miércoles 10 de junio. Otra ayuda que se rige por este sistema son las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también se pagarán para todas las terminaciones de DNI entre el lunes 11 de mayo y el miércoles 10 de junio. En este caso, Anses mantiene una modalidad de pago por rango mensual, sin segmentación diaria por documento.