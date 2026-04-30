Calendario de pagos de mayo: cuándo cobra cada grupo de Anses

Anses ya tiene definido el calendario de pagos de mayo, un mes que llega con aumento para jubilados, pensionados y asignaciones.

El calendario de pagos de mayo estará ordenado por terminación de DNI para la mayoría de las prestaciones.

Arrancó mayo y Anses publicó el calendario de pagos, por lo que millones de argentinos ya saben cuándo cobran. Además, este mes habrá aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, y algunas fechas se ordenarán en función de los feriados nacionales del 1° y el 25 de mayo.

El incremento de mayo se calcula a partir del IPC de marzo, que fue de 3,4% según el Indec. Ese porcentaje impacta sobre jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual vigente.

Anses: calendario de pagos y aumento de mayo En abril, la jubilación mínima había quedado en $380.319,31 y la AUH en $136.666. Con la actualización de 3,4%, la jubilación mínima pasa a $393.250,17. Además, el Gobierno oficializó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados, por lo que quienes cobran la mínima llegan a $463.250,17 en mayo.

El calendario de pagos de Anses se divide en dos grandes grupos. Por un lado, están las prestaciones que se cobran según la terminación del DNI, como jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Desempleo. Por otro, aparecen los pagos que se acreditan dentro de un rango mensual, sin necesidad de mirar el último número del documento.

anses ife préstamos créditos bono Anses también mantiene pagos por rango mensual para grupos que no dependen de la terminación del documento. Rodrigo D'Angelo / MDZ