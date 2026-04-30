Anses cierra abril con pagos para jubilaciones altas y dos ayudas abiertas
Anses pagará este jueves jubilaciones y pensiones superiores a la mínima y también mantendrá vigentes dos ayudas sin tope de DNI.
El calendario de pagos de la Anses ya entra en sus últimos movimientos de abril y eso se nota en la cantidad de prestaciones alcanzadas por cada jornada. Para este jueves, el esquema será todavía más reducido que en la primera parte del mes y quedará concentrado en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras seguirán vigentes dos ayudas con calendario abierto.
En esta fecha, Anses pagará a los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo y tienen documentos terminados en 8 y 9. Se trata del último grupo de ese tramo del calendario, que en la parte final de abril se liquida de manera escalonada según la terminación del DNI.
Otras ayudas abiertas en Anses
Al mismo tiempo, seguirán habilitadas las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que continúan disponibles para todas las terminaciones del documento dentro de la ventana de cobro informada para abril y mayo. Bajo ese mismo esquema también seguirán abiertas las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que no dependen del número final del DNI.
De esta manera, Anses completa otra fecha del calendario con un esquema más acotado que el de las semanas anteriores, cuando coincidían pagos de AUH, AUE, jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas. En esta etapa final, el cronograma queda enfocado en menos grupos y en prestaciones puntuales.