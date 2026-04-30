Anses cierra abril con pagos para jubilaciones altas y dos ayudas abiertas

Anses pagará este jueves jubilaciones y pensiones superiores a la mínima y también mantendrá vigentes dos ayudas sin tope de DNI.

Anses pagará este jueves a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 8 y 9.

El calendario de pagos de la Anses ya entra en sus últimos movimientos de abril y eso se nota en la cantidad de prestaciones alcanzadas por cada jornada. Para este jueves, el esquema será todavía más reducido que en la primera parte del mes y quedará concentrado en jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras seguirán vigentes dos ayudas con calendario abierto.

En esta fecha, Anses pagará a los jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo y tienen documentos terminados en 8 y 9. Se trata del último grupo de ese tramo del calendario, que en la parte final de abril se liquida de manera escalonada según la terminación del DNI.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Anses activará en abril el calendario para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Anses

Otras ayudas abiertas en Anses Al mismo tiempo, seguirán habilitadas las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que continúan disponibles para todas las terminaciones del documento dentro de la ventana de cobro informada para abril y mayo. Bajo ese mismo esquema también seguirán abiertas las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que no dependen del número final del DNI.