Ex Potenciar Trabajo: cuánto se cobra y cuándo se paga el Acompañamiento Social en mayo

El ex Potenciar Trabajo mantiene en mayo el mismo monto que meses anteriores. Conocé cuánto se cobra, la fecha de pago y quiénes pueden acceder.

Cuándo se cobra el Acompañamiento Social de Anses, ex Potenciar Trabajo, en mayo. Foto: Télam

En mayo de 2026, el Programa Acompañamiento Social —la única línea vigente del ex Potenciar Trabajo — continúa sin cambios en su valor mensual. Los beneficiarios cobrarán a través de Anses el monto habitual, con acreditación prevista para el quinto día hábil del mes.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES Foto: Anses Cuándo se paga el ex Potenciar Trabajo de Anses. Anses

Cuánto y cuándo se cobra por Acompañamiento Social en mayo Durante el quinto mes del año, el programa mantiene un ingreso de $78.000, sin aumentos respecto de meses anteriores.

El pago se realizará el viernes 8 de mayo y se depositará en la cuenta de cada titular.