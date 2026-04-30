Ex Potenciar Trabajo: cuánto se cobra y cuándo se paga el Acompañamiento Social en mayo
El ex Potenciar Trabajo mantiene en mayo el mismo monto que meses anteriores. Conocé cuánto se cobra, la fecha de pago y quiénes pueden acceder.
En mayo de 2026, el Programa Acompañamiento Social —la única línea vigente del ex Potenciar Trabajo — continúa sin cambios en su valor mensual. Los beneficiarios cobrarán a través de Anses el monto habitual, con acreditación prevista para el quinto día hábil del mes.
Cuánto y cuándo se cobra por Acompañamiento Social en mayo
Durante el quinto mes del año, el programa mantiene un ingreso de $78.000, sin aumentos respecto de meses anteriores.
El pago se realizará el viernes 8 de mayo y se depositará en la cuenta de cada titular.
Quiénes cobran Acompañamiento Social
El programa está dirigido a grupos específicos, entre ellos:
- Personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad
- Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años
- Titulares vinculados a situaciones especiales provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo
Requisitos para cobrar el programa
Para mantener el beneficio, es necesario cumplir con ciertas condiciones:
- Controles de salud en caso de embarazo
- Esquema de vacunación al día para menores a cargo
- Certificado de escolaridad de niños y niñas
- Participación en cursos de formación en la plataforma oficial
Cómo saber si cobro en mayo
Quienes quieran verificar si reciben el pago pueden hacerlo de forma online:
- Ingresar a Mi Argentina o Mi Anses
- Colocar el CUIL y la Clave de Seguridad Social
- Ir a la sección “Mis cobros”
- Consultar las prestaciones activas del mes
El Programa Acompañamiento Social está orientado a acompañar a sectores vulnerables, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y promover la inclusión social y laboral.