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Ex Potenciar Trabajo: cuánto se cobra y cuándo se paga el Acompañamiento Social en mayo

El ex Potenciar Trabajo mantiene en mayo el mismo monto que meses anteriores. Conocé cuánto se cobra, la fecha de pago y quiénes pueden acceder.

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Cuándo se cobra el Acompañamiento Social de Anses, ex Potenciar Trabajo, en mayo. Foto: Télam

Cuándo se cobra el Acompañamiento Social de Anses, ex Potenciar Trabajo, en mayo. Foto: Télam

En mayo de 2026, el Programa Acompañamiento Social —la única línea vigente del ex Potenciar Trabajo — continúa sin cambios en su valor mensual. Los beneficiarios cobrarán a través de Anses el monto habitual, con acreditación prevista para el quinto día hábil del mes.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES Foto: Anses
Cuándo se paga el ex Potenciar Trabajo de Anses.

Cuándo se paga el ex Potenciar Trabajo de Anses.

Cuánto y cuándo se cobra por Acompañamiento Social en mayo

Durante el quinto mes del año, el programa mantiene un ingreso de $78.000, sin aumentos respecto de meses anteriores.

El pago se realizará el viernes 8 de mayo y se depositará en la cuenta de cada titular.

Quiénes cobran Acompañamiento Social

El programa está dirigido a grupos específicos, entre ellos:

  • Personas mayores de 50 años en situación de vulnerabilidad
  • Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años
  • Titulares vinculados a situaciones especiales provenientes de unidades de gestión del Poder Ejecutivo

Requisitos para cobrar el programa

Para mantener el beneficio, es necesario cumplir con ciertas condiciones:

  • Controles de salud en caso de embarazo
  • Esquema de vacunación al día para menores a cargo
  • Certificado de escolaridad de niños y niñas
  • Participación en cursos de formación en la plataforma oficial

Cómo saber si cobro en mayo

Quienes quieran verificar si reciben el pago pueden hacerlo de forma online:

  • Ingresar a Mi Argentina o Mi Anses
  • Colocar el CUIL y la Clave de Seguridad Social
  • Ir a la sección “Mis cobros”
  • Consultar las prestaciones activas del mes

El Programa Acompañamiento Social está orientado a acompañar a sectores vulnerables, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y promover la inclusión social y laboral.

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