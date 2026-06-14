"Gaspi" y los límites del humor: cuatro polémicas que marcaron la carrera del youtuber argentino fallecido

La muerte de Gaspi este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y reavivó el interés por una de las figuras más disruptivas que tuvo el universo digital argentino en los últimos años.

Con millones de reproducciones, un estilo irreverente y varias "cancelaciones" de por medio, Gaspar Prim Díaz construyó una carrera marcada tanto por el éxito como por la controversia.

Desde sus primeras apariciones en las calles de Buenos Aires hasta su más reciente producción para la plataforma de streaming Blender, el youtuber convirtió la incomodidad, la provocación y el humor absurdo en su sello distintivo. Esa fórmula le permitió cosechar una enorme popularidad, pero también lo ubicó en el centro de numerosas críticas, denuncias y debates sobre los límites del entretenimiento en internet.

A lo largo de su trayectoria, Gaspi protagonizó episodios que generaron indignación, cuestionamientos y repercusión mediática, consolidando una imagen tan admirada como polémica.

En sus principios como Youtuber, Gaspi comenzó a hacerse conocido en internet gracias a distintos videos que publicaba en su canal caminando por la city porteña junto con una guitarra. En ese momento, hacía uso de su humor negro e interceptaba a los peatones para generar situaciones incómodas y polémicas.

Gaspi Polémicas Con Esta Me Cancelan X: @ElMichalito

2. "Es como Pampita"

En uno de sus videos callejeros más recordados, Gaspi protagonizó un intercambio tan incómodo como insólito con un hombre en situación de calle durante una entrevista nocturna que escaló a una conversación subida de tono rápidamente.

Gaspi Polémicas Es Como Pampita Youtube

3. La polémica del "ataúd para la abuela"

Este fue, probablemente, uno de los videos más cuestionados de toda la carrera de Gaspi. En el sketch, el youtuber visita a una anciana postrada en una cama y le toma medidas para un supuesto ataúd, bajo la premisa de que estaba próxima a morir.

El humor negro de la situación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de burlarse de una persona mayor y de banalizar la muerte.

La controversia fue tan grande que años después Gaspi se refirió públicamente al video para aclarar que la mujer no era su abuela, sino la abuela de un amigo, y que toda la escena había sido actuada con el consentimiento de la protagonista. Sin embargo, para una parte del público el sketch siguió siendo uno de los contenidos más incómodos y polémicos de su trayectoria.

Gaspi Polémicas Abuela X: @SantaRR__

4. "¿Querés una monedita?"

En este recordado video callejero, Gaspi protagonizó una de las situaciones más cuestionadas de su carrera al abordar a un joven que estaba pidiendo en la calle y realizar comentarios vinculados a su apariencia y condición económica. A medida que avanzaba la interacción, el youtuber fue elevando el nivel de incomodidad con preguntas y observaciones provocadoras, al punto de llevar al chico hasta la vidriera de un local que buscaba empleados y decirle que "ahí estaba su monedita".

El fragmento se viralizó rápidamente y generó un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos seguidores lo consideraron una muestra más de su humor absurdo y provocador, otros lo acusaron de humillar gratuitamente a personas desconocidas para generar contenido.