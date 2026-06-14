Murió Gaspi: quién era el polémico youtuber argentino que falleció en un accidente aéreo

Tras el accidente de dos helicópteros que se estrellaron en Río de Janeiro, se confirmó que una de las víctimas abordo era el youtuber argentino de 23 años Gaspar Prim Díaz, conocido como " Gaspi ". El creador de contenido saltó a la fama por sus videos de humor callejero, entrevistas improvisadas y situaciones incómodas con desconocidos.

Desde sus comienzos en las redes sociales cuando apenas tenía 17 años, Gaspi se caracterizó por su voz gruesa y su estilo tanto irreverete como polémico, además de su saludo característico: "Buuueeeenaaas" que se convirtió en una marca registrada y en uno de los latiguillos más reconocibles del internet argentino.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, su camino a la fama comenzó cuando todavía era adolescente gracias a un personaje extravagante que recorría las calles de la city porteña realizando entrevistas incómodas, bromas provocadoras y situaciones absurdas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Acompañado de un traje negro, corbata roja, un micrófono de estilo antiguo, y en un principio su guitarra, Gaspi mezclaba humor negro e improvisación en un estilo que generó admiración y rechazo en partes iguales. Incluso, muchos de sus videos fueron eliminados por Youtube por infringir las normas de la plataforma debido a su tono provocador.

"Mis seguidores ya saben que los tienen que mirar apenas los subo porque siempre me los bajan”, afirmó el youtuber en una entrevista a TyC Sports.

Aunque su canal tenía relativamente pocos videos publicados, logró reunir millones de suscriptores y convertirse en una de las figuras más comentadas del ambiente digital argentino. Su crecimiento fue tan grande que en 2022 recibió el premio a "Youtuber del Año" en los Coscu Army Awards, consolidándose como uno de los creadores más populares del país.

La salida temporal de Youtube y la transformación de su estilo de vida

Detrás del personaje, sin embargo, atravesó una profunda crisis personal. Con el paso de los años comenzó a expresar públicamente el desgaste que le provocaba vivir permanentemente bajo una identidad creada cuando tenía apenas 17 años. En distintas entrevistas reconoció que había perdido parte de su identidad detrás de Gaspi y que necesitaba alejarse de la exposición constante.

Tras un prolongado período de ausencia de YouTube, regresó con producciones más elaboradas y un tono más introspectivo. En "La vuelta de Gaspi", un video que acumuló millones de reproducciones, mostró una faceta más personal y reflexiva, sorprendiendo incluso a quienes lo seguían desde sus inicios.

Durante 2025 volvió a ocupar el centro de la escena al participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Gaspi en La Velada del Año 2025 X: @soybobba

Para llegar a esa competencia protagonizó una notable transformación física: perdió más de 25 kilos, dejó hábitos perjudiciales para su salud como el cigarrilo y el alcohol y documentó un proceso que muchos de sus seguidores interpretaron como una reconstrucción personal. Aunque cayó por nocaut técnico frente al español Perxitaa, su participación fue valorada como una muestra de esfuerzo y superación.

En 2026, el humorista argentino desembarcó en el canal de streaming Blender con un proyecto propio de ficción y humor llamado "Gaspi Visita Tu Hogar".

De acuerdo con lo anunciado por Blender en mayo de este año, la serie tenía una primera temporada de cuatro capítulos y mostraba al personaje de Gaspi visitando hogares de personajes ficticios, manteniendo el estilo incómodo, absurdo y provocador que lo hizo famoso en YouTube.

A su vez, el propio Gaspi había enfatizado en que se trataba de una nueva etapa en su carrera, en la que tenía la posibilidad de trasladar su humor particular a una producción más televisiva, de la cual sólo se conocieron dos episodios que se encuentran en el canal de Youtube de Blender.