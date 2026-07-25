Así fue el emotivo homenaje de Ibai Llanos a Gaspi en La Velada del Año VI junto a la familia del influencer

El streamer español no dejó pasar la oportunidad de homenajear a uno de sus grandes amigos argentinos junto a la presencia de la familia de Gaspi.

Antes de dar inicio a la cartelera de combates en el Estadio La Cartuja, la transmisión oficial de La Velada del Año VI reservó un momento de profunda emotividad. La producción de Ibai Llanos rindió un merecido tributo a Gaspar Primielle, conocido popularmente como Gaspi, el creador de contenido argentino fallecido en junio de 2026.

Fanáticos de todo el mundo celebraron la dedicatoria especial en la transmisión oficial. Captura de pantalla del Instagram @Gaspipd El reconocimiento consistió en un compilado audiovisual que repasó su destacada participación en La Velada del Año V. En aquella oportunidad, el joven cautivó al público tras bajar más de 20 kilos y cambiar por completo sus hábitos de vida.

Un sentido homenaje a Gaspi en Sevilla Como si esto fuera poco, Gaspi continuó presente durante todo el evento debido a que los guantes que el argentino uso el año anterior ahí mismo estuvieron todo el tiempo sobre el escritorio del youtuber español. Asimismo, la presencia de la familia de Gaspar no pasó desapercibido porque subieron al escenario su madre y hermanos para otorgar algunas emotivas palabras a los presentes.

"Te voy a dejar la bata de Gaspi que dice 'Dar y que no te den', yo creo que evaluando las cosas es mejor dar y que si te den, que te den todo este cariño", comentó Michelle, la madre de Gaspi con absoluta emoción y lágrimas en sus ojos.