El homenaje más épico a Gaspi: su rostro plasmado en mil cubos de Rubik

A pocos días del trágico accidente aéreo, el realizador Christian Goñi compartió el proceso de una obra monumental cargada de afecto para el youtuber Gaspi.

El impacto por el fallecimiento del creador de contenidos Gaspar "Gaspi" Prim continúa manifestándose a través de diversas expresiones de afecto en las plataformas digitales. El joven perdió la vida el pasado 14 de junio en un trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro, un hecho que también cobró la vida del músico Oliver Tree y del realizador Lucas Vignale.

Instagram/@estoesblender En este contexto de profundo dolor, el artista Christian Goñi decidió canalizar su duelo mediante una imponente obra visual que anduvo de la mano con una sentida reflexión sobre el paso del tiempo.

Un tributo monumental de Goñi a Gaspi A través de sus canales oficiales, Goñi presentó un mural confeccionado íntegramente con mil cubos Rubik que, al ser alineados de forma precisa, reproducen el rostro del influencer. Sin embargo, la publicación estuvo acompañada por el peso de un compromiso que no pudo concretarse en vida.

Así fue la pequeña conversación entre el artista y el youtuber. Instagram @christiangoni "Me duele saber que te prometí un mural y que no lo pude cumplir cuando estabas, este homenaje es para mí un aprendizaje, a no dejar algo para el futuro cuando el mayor regalo es nuestro presente", confesó el realizador de la obra.

El artista detalló el minucioso proceso de armado mediante un registro audiovisual en el que expuso sus sensaciones frente a la fragilidad de la rutina diaria. “Hace varios años le prometí algo a una persona. Le prometí que algún día le iba a hacer un mural de cubos. Y como hacemos todos, pensé que había tiempo. Tiempo para hacerlo, tiempo para hablar y tiempo para cumplir las promesas. Pero la vida no firma contratos con nadie”, reflexionó ante sus seguidores.