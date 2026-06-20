El Obelisco se llenó de fanáticos vestidos como Gaspi en una despedida que desbordó de emoción y cariño

Más de 3.000 seguidores se concentraron en el monumento de Buenos Aires replicando los particulares looks y las frases más famosas de Gaspi para despedirlo.

Los fanáticos de Gaspi asistieron caracterizados con la vestimenta clásica que el youtuber utilizaba en sus videos callejeros. / Instagram @gaspidp

Este sábado por la tarde, una impresionante marea de jóvenes irrumpió en el centro porteño para brindarle un último adiós al reconocido youtuber argentino Gaspi. Lejos de las estructuras tradicionales, amigos, familiares y seguidores se concentraron en una movilización cargada de la mística irreverente que caracterizó al joven en cada una de sus producciones.

El centro de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en el epicentro del dolor y el recuerdo de una generación de seguidores. X Una avenida colmada de Gaspi para despedirlo La convocatoria comenzó formalmente a las 15:00 horas y rápidamente desbordó las previsiones iniciales de los organizadores. Más de 3.000 personas se congregaron alrededor del Obelisco, modificando por completo la cara habitual de la plaza.

La particularidad del encuentro quedó expuesta en la estética de quienes asistieron: la gran mayoría de ellos llegó lookeado como el famoso personaje del canal, replicando sus prendas de vestir y recreando una atmósfera que osciló constantemente entre la tristeza por la pérdida y la celebración de su legado humorístico.

Las frases más populares del joven resonaron con fuerza durante toda la tarde en las inmediaciones del monumento nacional. X Por otro lado, la jornada estuvo dominado por las expresiones que el youtuber popularizó y transformó en marca registrada de una generación. Al unísono, la multitud hacía eco de frases como "Buenas" y el recordado "Fiumba", transformando el dolor de la partida en una suerte de reconocimiento a su impronta digital ante la mirada asombrada quienes caminaban la zona.