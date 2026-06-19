Así fueron las últimas horas de "Gaspi" antes del fatal accidente aéreo en Brasil

A casi una semana de la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como "Gaspi", se siguen conociendo nuevas imágenes y videos que comparten los usuarios en redes sociales. El joven se encontraba grabando material junto a Lucas Vignale y Oliver Tree, también víctimas fatales.

El padre del influencer rompió el silencio en las últimas horas y dejó en claro que "yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado". También reveló que el último contacto que tuvo con su hijo fue por teléfono y le mandó una foto de años atrás, lo que emocionó a Ricardo.

"Gaspi" se encontraba disfrutando de Brasil mientras trabajaba. De hecho, Oliver Tree le mandó a un amigo de Estados Unidos una foto con el argentino y le explicó que se trataba de la "toma de la película" que estaba filmando.

Mientras que un usuario en la red social X compartió un clip donde se puede ver a un "Gaspi" sonriente vestido con su clásico traje junto a Vignale y a Oliver, quien se encontraba sosteniendo una cámara profesional.

"Gaspi" y Lucas Vignale estaban en Río de Janeiro y una seguidora que se encontraba realizando stream los encontró. Inmediatamente los llamó y ellos se mostraron con una sonrisa frente a cámara.

En un momento se lo escucha decir a Lucas Vignale que "Nosotros estábamos esperando llegar al Mundial en Estados Unidos, pero dijimos 'vamos a hacer una escala en Río antes'".

La última foto de Gaspi antes del trágico accidente aéreo

Lucas Vignale compartió en sus redes sociales lo que fue la última foto oficial de "Gaspi" con vida antes del accidente que les quitaría la vida. En la imagen se puede ver al youtuber argentino descansando con el traje de su personaje puesto.

Gaspi se encontraba disfrutando de Brasil antes del trágico accidente aéreo. Foto: Instagram / @lucasvignale.

De fondo aparecía el mar y él se encontraba a la orilla de una pileta. La trágica muerte de los jóvenes enlutó al mundo audiovisual y del stream de nuestro país y también de España, ya que eran muy queridos en el mencionado país.