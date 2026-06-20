"El último fiumba": sentida despedida a Gaspi este sábado en el Obelisco

El Obelisco será escenario este sábado de un emotivo homenaje a Gaspar " Gaspi " Prim Díaz, el creador de contenidos de 23 años que falleció el pasado 14 de junio en un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro. Bajo el nombre de "El último fiumba", familiares, amigos, streamers y miles de seguidores se congregarán para una sentida despedida .

Los organizadores eligieron el nombre del encuentro en referencia a una de las frases más emblemáticas del influencer y señalaron que el objetivo es recordar su legado con alegría y gratitud.

"Fue mucho más que un creador de contenido; queremos agradecerle cada sonrisa que nos regaló", expresaron en la convocatoria difundida en redes sociales.

La actividad comenzará a las 15, mientras que el acto principal se desarrollará desde las 15.30. Entre las 15.45 y las 16.30 distintos oradores compartirán recuerdos y mensajes dedicados al joven, y la jornada concluirá cerca de las 17.

Como parte de la propuesta, los asistentes fueron invitados a concurrir vestidos con traje y corbata, una manera de homenajear la estética que caracterizó a Gaspi durante gran parte de su carrera en internet .

Para quienes no puedan acercarse al Obelisco, la ceremonia será transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram @gamarillaok, permitiendo que seguidores de distintos países puedan acompañar el homenaje.

Los organizadores también hicieron un llamado a la convivencia y el respeto. Solicitaron evitar excesos vinculados al consumo de alcohol o sustancias, preservar la limpieza del espacio público y mantener una actitud acorde a la naturaleza del encuentro, especialmente por la presencia de los familiares del influencer.

Un referente de una generación digital

Gaspar Prim Díaz nació el 28 de diciembre de 2002 y construyó una enorme comunidad en YouTube gracias a sus particulares entrevistas callejeras, su humor absurdo y un estilo descontracturado que rápidamente se volvió una marca registrada.

Con un micrófono negro envuelto en cinta aislante, logró captar la atención de millones de usuarios y consolidarse como una de las figuras más populares del universo digital argentino.

El pasado 14 de junio, una colisión entre dos helicópteros en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, terminó en tragedia. Seis personas murieron tras el impacto y posterior incendio de las aeronaves. Entre las víctimas se encontraban Gaspi, el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante y productor estadounidense Oliver Tree.

A pocos días de la tragedia, el homenaje en el Obelisco buscará transformar el dolor colectivo en un espacio de encuentro para recordar a una de las figuras más influyentes y queridas de la nueva generación de creadores digitales argentinos.