La escalofriante teoría sobre la muerte de Gaspi y Oliver Tree: la peligrosa información que manejaba el cantante

En Internet comenzó a circular una hipótesis sobre la trágica muerte de Gaspi y Oliver Tree. Aseguran que el accidente se vincula con datos comprometedores.

La tragedia que terminó con la vida de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el cantante Oliver Tree ha causado conmoción a nivel mundial. Mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, en las redes comenzó a tomar fuerza una versión no oficial que generó controversia.

Quien se refirió públicamente a esta teoría fue el periodista Mauro Federico. El comunicador aclaró que se trata de información que circula en ciertos espacios de internet y que no cuenta con confirmación, por lo que pidió analizarla con cautela.

El video que publicó Oliver Tree hablando de su conflicto con la compañía discográfica de la que era parte La teoría tiene como figura central a Tree. Según esta hipótesis, el artista atravesaba un momento clave de su carrera luego de desvincularse de una importante discográfica para emprender un proyecto musical de manera independiente. "Oliver rompe el contrato con su compañía, se declara artista independiente y anuncia un nuevo disco y una gira mundial para julio", explicó Federico al aire.

La versión indica además que, poco antes del accidente, Oliver había compartido un video donde, fiel a su estilo cargado de ironía, mencionaba supuestos secretos relacionados con Hollywood y hacía referencia a distintas conspiraciones que desde hace años circulan en internet.

Tree habría hecho referencia al Pizza Gate, una teoría conspirativa. A partir de ese contenido, según la versión difundida, se habría producido un acercamiento entre el músico y Gaspi. El influencer argentino habría mostrado interés en desarrollar junto a él un proyecto audiovisual para difundir durante la futura gira internacional. "Gaspi lo contacta después de ver el video y le propone planear un documental y una entrevista sin censura para subir a las redes", leyó el comunicador.