El impactante hallazgo en el equipaje de Oliver Tree que lo une a Flor Vigna

Un particular elemento encontrado entre el equipaje del músico norteamericano tras el siniestro en Brasil refleja el lazo que mantenían.

Flor Vigna utilizó sus redes sociales para despedir a Oliver Tree, una de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La cantante compartió un extenso mensaje cargado de emoción.

"Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá…Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugársela sin importar el qué dirán. Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra", arrancó diciendo Flor.

gaspi y oliver tree Gaspi y Oliver Tree fallecieron en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Archivo MDZ En otra parte de su publicación, la artista remarcó la profunda admiración que sentía por él: "No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica...".

"Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no", reflexionó la cantante.

Qué encontraron en la valija de Oliver Tree que lo vincula a Flor Vigna La conmoción por la tragedia sigue generando repercusiones en distintos ámbitos. El accidente ocurrió el domingo 14 de junio en Río de Janeiro y tuvo como víctimas a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, al realizador audiovisual Lucas Vignale y al músico norteamericano Oliver Tree.