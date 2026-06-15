Los detalles del gran proyecto que grababan "Gaspi" y Oliver Tree en Río de Janeiro antes de la tragedia

El trágico accidente aéreo en Río de Janeiro , que cobró la vida de "Gaspi", el reconocido músico Oliver Tree y el cineasta Lucas Vignale, sigue sumando capítulos. En las últimas horas, se revelaron detalles sobre el verdadero motivo que unía a los artistas en el país vecino: se encontraban en pleno rodaje de una "película".

La confirmación llegó de la mano del reconocido DJ Getter , amigo y productor del artista; quien a través de sus redes sociales compartió una captura de pantalla de su última conversación por mensajes de texto con Tree . En su publicación, el hombre expresó su conmoción con un texto superpuesto: " Anoche literalmente estábamos mensajeándonos sobre su gira y preguntándonos cómo estábamos".

En el intercambio revelado, Tree le compartió a su amigo una fotografía tomada frente a la icónica estatua del Cristo Redentor iluminada en medio de la niebla, donde se puede ver al músico posando junto a " Gaspi ". Acompañando la imagen, el artista estadounidense detalló: "Esta fue una toma de la película de hoy, pero he tenido muchas experiencias surrealistas y conectando con personajes divertidos en el camino".

El vínculo entre el músico y el youtuber también quedó registrado en otras imágenes que circularon recientemente, como una fotografía nocturna donde se los ve sonrientes y abrazados en la calle junto a un tercer individuo, apodado "Grillo" .

Oliver Tree le describió a Getter el frenético ritmo de su estadía en tierras cariocas. "La gira ha estado de locos, estoy en Río de Janeiro grabando música y filmando todos los días" , le escribió el músico, y agregó un dato clave sobre la incorporación del equipo argentino al rodaje: "Algunos de mis amigos volaron desde Argentina y estuvieron filmando...".

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Este ambicioso proyecto audiovisual en Brasil era concebido como una escala dentro de un itinerario mucho mayor. Según había adelantado el cineasta Lucas Vignale en un video previo a la tragedia, el grupo tenía proyectado viajar próximamente a Estados Unidos en el marco del Mundial.

La filtración de estos mensajes no solo expone la dimensión del trabajo creativo que unía a las víctimas, sino que también deja un cierre escalofriante. Ante el relato de las intensas jornadas de grabación en Brasil, la última respuesta de Getter a Oliver Tree fue un consejo que hoy resuena de manera trágica: "Mierd*, eso suena increíble, ten cuidado".

El sueño de Gaspi antes de su muerte

Embed - Gaspi y su sueño de ser cineasta

Gaspi confesó en una última entrevista junto a su madre, que se encontraba completamente abocado a su sueño de ser cineasta y estaba escribiendo el guion de su primera película formal junto a su amigo Lucas Vignale.

"Estoy escribiendo, estoy buscando a alguien que financie la película... es tragicómica, digo, mezcla de humor, mezcla de drama. Nada, estoy ahí con un amigo que es Lucas. Dirijo todo con él y escribo todo con él".

"La gente crece, loco. Y la gente evoluciona y puede tener una mirada artística, por más que no lo creas. A mí se me hace que de los 21 a los 22, emocionalmente, parece que hubieran sido 5 años en uno. Viví muchas cosas. Ahora tratando de cumplir ese sueño. De hacer lo que me gusta", expresó en noviembre.