Gastón Edul enamorado y no de Nati Jota: el nuevo romance del periodista deportivo con una mendocina

Tras La Velada del Año, el hombre disfruta sus días libres en España y no está solo. En las últimas horas, dieron a conocer la persona que cautivó su corazón.

¡Todo fue un engaño! Tras los casi 40 días de la concentración del Mundial, y lo que parecía un romance prácticamente confirmado, terminó por ser una simple broma. Gastón Edul está enamorado, pero no de quien todos creían. Nati Jota quedó descartada, al igual que los rumores que rodeaban a ambos comunicadores.

El periodista de 30 años tuvo su participación en La Velada del Año VI, un enfrentamiento que le valió la derrota ante Edu Aguirre, el periodista español amigo de Cristiano Ronaldo. Edul fue noticia por su icónica entrada con la remera que llevaba la frase "Las Malvinas son argentinas", y el Himno Nacional entonado por un excombatiente.

Los detalles del romance A casi una semana del hecho, el periodista de TyC Sports continuó su estadía en España, pero no lo hizo solo. En las últimas horas, fue Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien confirmó el explosivo romance del joven con nada más y nada menos que una mendocina. La mujer, quien tiene 32 años, no es una desconocida en el ámbito mediático, pues su participación en Gran Hermano le otorgó cierta fama.

Se trata de Sabrina Cortéz, con quien mantiene un vínculo sin compromiso de larga data según el panelismo del programa de chimentos. La rubia habría sido invitada por el propio Gastón a que lo acompañase en sus últimas actividades, por lo que el romance está prácticamente confirmado y la pareja se encuentra en una especie de luna de miel en Ibiza.