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Esto cuesta ver a tus artistas favoritos: los 10 espectáculos más esperados de agosto en Mendoza

La música y otras artes siempre merecen un momento en el mes y esta es la "artistlist" que debés guardarte para las próximas semanas.

Julieta Navarro

Julieta Navarro

El primer show de Ecos Soda Stereo fue en el Movistar Arena.

El primer show de Ecos Soda Stereo fue en el Movistar Arena.

Gentileza PopArt Music

Inició el octavo mes del año y si, va como viento. Si julio dejó a Serú Girán entre sus grandes propuestas, sin dudas agosto te puede llegar a sorprender. En épocas donde se redirigen los gastos, alguno de los próximos espectáculos captará tu atención y tendrá un lugar en tu preciada agenda semanal. A continuación, los mejores shows para el mes del zonda.

Los artistas y espectáculos más esperados en agosto

No Te Va Gustar - 1 de agosto

No te va a gustar.

No te va a gustar.

La banda uruguaya llega como parte de la gira presentación de Florece en el Caos, su nuevo álbum de estudio estrenado a principios de año, que marca el inicio de un ciclo renovado para el grupo con canciones como "En Llamas" y "Todo Mal" (junto a Andrés Ciro Martínez).

La agrupación vuelve a Mendoza a las 22 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se adquieren por Ticketek o en la boletería del Arena (solo efectivo). Los precios van desde los $79.100 (Plateas Laterales), hasta los $101.700 (Campo de Pie y Platea Media).

Luis Salinas - 2 de agosto

Luis Salinas.

Luis Salinas.

Uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo vuelve a presentarse en el escenario mayor de los mendocinos. Acompañado por su hijo Juan en guitarra, Alejandro Tula en percusión y Javier Lozano en piano, presentará un show que abarcará desde el folklore argentino hasta la calidez del jazz contemporáneo.

El artista se presenta a las 21:30 horas en el Teatro Independencia. Las entradas se adquieren por Entrada Web y los valores parten desde los $25.000 (Paraíso) hasta los $43.000 (Platea Baja).

Los Kjarkas - 7 de agosto

Los Kjarkas,

Los Kjarkas,

Gonzalo Hermosa, figura emblemática de la música andina, se despide de los escenarios con una gira inolvidable junto a Los Kjarkas. A sus 75 años, y con una vida dedicada al arte, el líder histórico repasará clásicos como "Llorando se fue" e "Imillitay" en un show profundamente emotivo de casi dos horas.

La histórica agrupación se presenta a las 22 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek y en boletería, con precios que van desde los $56.500 (Gold) hasta los $90.400 (Arena).

Campedrinos - 8 de agosto

Los Campedrinos.

Los Campedrinos.

El fenómeno de la nueva generación del folklore argentino vuelve a la provincia con su nuevo show Mate y Folklore Tour. El dúo, que ya logró consagrarse en Cosquín y domar al "monstruo" en Viña del Mar, propone celebrar la raíz mirando al presente.

La cita es a las 21:30 horas en el Teatro Mendoza. Las entradas se consiguen a través de Entrada Web y sus precios oscilan entre los $30.000 (Pullman) y los $50.000 (primeras filas de la Platea Baja).

LBC y Euge Quevedo - 8 de agosto

LBC y Euge Quevedo.

LBC y Euge Quevedo.

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo regresan con una presentación especial en formato baile para vivir el cuarteto a pleno. Con millones de reproducciones y el liderazgo de "Kesito" Pavón junto a la inconfundible voz de Euge, prometen una verdadera fiesta cuartetera.

El grupo llega al Arena Maipú Stadium a las 22 horas. Las entradas se compran en Ticketek y boletería. Los valores arrancan en $44.800 (Platea sin numerar), $50.400 (Campo de Pie) y alcanzan los $96.100 para el VIP frente al escenario.

Aristida "La Mística" - 8 y 9 de agosto

Aristida

Aristida

La médium, vidente y sanadora paraguaya que conmueve a Latinoamérica llega con dos encuentros exclusivos de su gira "Conectando Almas". Aristida compartirá sus profundas conexiones espirituales, llevando un mensaje de fe y sanación a quienes buscan reencontrarse con seres queridos fallecidos.

Se presentará ambos días a las 18 horas en el Salón de los Olivos del Arena Maipú. Las entradas se venden en Ticketek y boletería del lugar, con un valor único de $62.150 para la entrada general de pie (exclusivo para mayores de 18 años).

Fátima Flórez - 9 de agosto

F&aacute;tima Fl&oacute;rez.

Fátima Flórez.

Luego de una exitosa temporada, llega a Mendoza con Fátima Universal. La artista despliega un show de alto impacto con cambios de vestuario en segundos, más de 25 personajes y la participación especial del periodista Marcelo Polino.

La función única será a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en Entrada Web y en la boletería del teatro. Los precios van desde $40.000 (Platea Alta) hasta $60.000 (primeras filas de la Platea Baja).

Lucas Upstein - 14 de agosto

Lucas Upstein.

Lucas Upstein.

En su nuevo show de stand up, La Isla de Upstein: Abuelos, niños, guerras, trabajo, familia (viva y muerta), odio, amor y pokemon, Lucas vuelve a cruzar sus propios límites mientras lleva al público con él, hasta donde el público aguante.

El espectáculo será a las 21:00 horas en la Sala Principal de El Círculo Teatro. Las entradas se adquieren por Entrada Web y el valor de la entrada general es de $30.000.

Soda Stereo ECOS - 21 de agosto

Soda St&eacute;reo ECOS.

Soda Stéreo ECOS.

Después de presentarse en escenarios de toda Latinoamérica y convertirse en un fenómeno regional sin precedentes, llega a Mendoza el espectáculo ECOS. Este show promete reunir a Gustavo, Charly y Zeta en un mismo escenario gracias a tecnología de vanguardia.

El reencuentro será a las 21 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek (con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés con Mercado Pago) o en la boletería del Arena. Los precios, incluyendo el cargo por servicio, parten de los $182.400 (Plateas Laterales sin numerar) y llegan hasta los $250.800 (Platino). El Campo de pie tiene un valor de $205.200.

Luciano Cáceres - 22 de agosto

Luciano C&aacute;ceres.

Luciano Cáceres.

El reconocido actor regresa a la provincia con su nuevo unipersonal Paraíso. Una obra vertiginosa y vanguardista con un circuito de cámaras en vivo que interpela la masculinidad a través de la historia de Juan Valero, un empresario que recibe el trasplante de corazón de una mujer situada en sus antípodas sociales y vitales.

La única función se realizará a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza. Las entradas están disponibles en una primera preventa limitada en Entrada Web y en la boletería del teatro. Los valores de esta primera tanda anticipada son accesibles y parten desde los $28.000 (Platea Baja, filas 13 a 25) y $32.000 (Platea Baja, filas 1 a 12).

Estos son todos los shows disponibles para Mendoza en el mes de agosto, con sus respectivos valores, fechas y disponibilidades.

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