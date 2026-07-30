Esto cuesta ver a tus artistas favoritos: los 10 espectáculos más esperados de agosto en Mendoza

Inició el octavo mes del año y si, va como viento. Si julio dejó a Serú Girán entre sus grandes propuestas, sin dudas agosto te puede llegar a sorprender. En épocas donde se redirigen los gastos, alguno de los próximos espectáculos captará tu atención y tendrá un lugar en tu preciada agenda semanal. A continuación, los mejores shows para el mes del zonda.

La banda uruguaya llega como parte de la gira presentación de Florece en el Caos, su nuevo álbum de estudio estrenado a principios de año, que marca el inicio de un ciclo renovado para el grupo con canciones como "En Llamas" y "Todo Mal" (junto a Andrés Ciro Martínez).

La agrupación vuelve a Mendoza a las 22 horas en el Arena Maipú Stadium . Las entradas se adquieren por Ticketek o en la boletería del Arena (solo efectivo). Los precios van desde los $79.100 (Plateas Laterales), hasta los $101.700 (Campo de Pie y Platea Media).

Uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo vuelve a presentarse en el escenario mayor de los mendocinos. Acompañado por su hijo Juan en guitarra, Alejandro Tula en percusión y Javier Lozano en piano, presentará un show que abarcará desde el folklore argentino hasta la calidez del jazz contemporáneo.

El artista se presenta a las 21:30 horas en el Teatro Independencia . Las entradas se adquieren por Entrada Web y los valores parten desde los $25.000 (Paraíso) hasta los $43.000 (Platea Baja).

Los Kjarkas - 7 de agosto

Los Kjarkas, Entrada Web

Gonzalo Hermosa, figura emblemática de la música andina, se despide de los escenarios con una gira inolvidable junto a Los Kjarkas. A sus 75 años, y con una vida dedicada al arte, el líder histórico repasará clásicos como "Llorando se fue" e "Imillitay" en un show profundamente emotivo de casi dos horas.

La histórica agrupación se presenta a las 22 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek y en boletería, con precios que van desde los $56.500 (Gold) hasta los $90.400 (Arena).

Campedrinos - 8 de agosto

Los Campedrinos. Entrada Web

El fenómeno de la nueva generación del folklore argentino vuelve a la provincia con su nuevo show Mate y Folklore Tour. El dúo, que ya logró consagrarse en Cosquín y domar al "monstruo" en Viña del Mar, propone celebrar la raíz mirando al presente.

La cita es a las 21:30 horas en el Teatro Mendoza. Las entradas se consiguen a través de Entrada Web y sus precios oscilan entre los $30.000 (Pullman) y los $50.000 (primeras filas de la Platea Baja).

LBC y Euge Quevedo - 8 de agosto

LBC y Euge Quevedo. Ticketek

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo regresan con una presentación especial en formato baile para vivir el cuarteto a pleno. Con millones de reproducciones y el liderazgo de "Kesito" Pavón junto a la inconfundible voz de Euge, prometen una verdadera fiesta cuartetera.

El grupo llega al Arena Maipú Stadium a las 22 horas. Las entradas se compran en Ticketek y boletería. Los valores arrancan en $44.800 (Platea sin numerar), $50.400 (Campo de Pie) y alcanzan los $96.100 para el VIP frente al escenario.

Aristida "La Mística" - 8 y 9 de agosto

Aristida Ticketek

La médium, vidente y sanadora paraguaya que conmueve a Latinoamérica llega con dos encuentros exclusivos de su gira "Conectando Almas". Aristida compartirá sus profundas conexiones espirituales, llevando un mensaje de fe y sanación a quienes buscan reencontrarse con seres queridos fallecidos.

Se presentará ambos días a las 18 horas en el Salón de los Olivos del Arena Maipú. Las entradas se venden en Ticketek y boletería del lugar, con un valor único de $62.150 para la entrada general de pie (exclusivo para mayores de 18 años).

Fátima Flórez - 9 de agosto

Fátima Flórez. Entrada Web

Luego de una exitosa temporada, llega a Mendoza con Fátima Universal. La artista despliega un show de alto impacto con cambios de vestuario en segundos, más de 25 personajes y la participación especial del periodista Marcelo Polino.

La función única será a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están a la venta en Entrada Web y en la boletería del teatro. Los precios van desde $40.000 (Platea Alta) hasta $60.000 (primeras filas de la Platea Baja).

Lucas Upstein - 14 de agosto

Lucas Upstein. Entrada Web

En su nuevo show de stand up, La Isla de Upstein: Abuelos, niños, guerras, trabajo, familia (viva y muerta), odio, amor y pokemon, Lucas vuelve a cruzar sus propios límites mientras lleva al público con él, hasta donde el público aguante.

El espectáculo será a las 21:00 horas en la Sala Principal de El Círculo Teatro. Las entradas se adquieren por Entrada Web y el valor de la entrada general es de $30.000.

Soda Stereo ECOS - 21 de agosto

Soda Stéreo ECOS. Ticketek

Después de presentarse en escenarios de toda Latinoamérica y convertirse en un fenómeno regional sin precedentes, llega a Mendoza el espectáculo ECOS. Este show promete reunir a Gustavo, Charly y Zeta en un mismo escenario gracias a tecnología de vanguardia.

El reencuentro será a las 21 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek (con opciones de 3 y 6 cuotas sin interés con Mercado Pago) o en la boletería del Arena. Los precios, incluyendo el cargo por servicio, parten de los $182.400 (Plateas Laterales sin numerar) y llegan hasta los $250.800 (Platino). El Campo de pie tiene un valor de $205.200.

Luciano Cáceres - 22 de agosto

Luciano Cáceres. Entrada Web

El reconocido actor regresa a la provincia con su nuevo unipersonal Paraíso. Una obra vertiginosa y vanguardista con un circuito de cámaras en vivo que interpela la masculinidad a través de la historia de Juan Valero, un empresario que recibe el trasplante de corazón de una mujer situada en sus antípodas sociales y vitales.

La única función se realizará a las 21 horas en el Cine Teatro Plaza. Las entradas están disponibles en una primera preventa limitada en Entrada Web y en la boletería del teatro. Los valores de esta primera tanda anticipada son accesibles y parten desde los $28.000 (Platea Baja, filas 13 a 25) y $32.000 (Platea Baja, filas 1 a 12).

Estos son todos los shows disponibles para Mendoza en el mes de agosto, con sus respectivos valores, fechas y disponibilidades.