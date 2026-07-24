Los espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 25 de julio

Mientras el final del mes de julio se acerca, las propuestas en la agenda cultural de Mendoza no para de crecer. En esta nota te traemos diferentes espectáculos que no te vas a querer perder y termines el sábado bien arriba disfrutando de música y teatro.

Un sorpresivo encuentro entre una viuda desconsolada, a pesar de los años, y una conocida de la familia, desata relatos que las llevará a lugares inesperados. Las entradas se pueden adquirir en Entrada Web haciendo clic en este enlace .

Los tickets tienen un valor de $15.000 mientras que para jubilados y estudiantes el valor a pagar por entrada es de $10.000.

DJ's 5 Mix

El grupo que está constituido por Carlos Fabián Olguin, Adrián Enzo Castellino, Eloy Aguilar y Cristian Javier Bloin. Un nuevo evento llega a la provincia de Mendoza y se desarrollará en Espacio Arizu de Godoy Cruz.

Evento musical del sábado. Prensa.

El evento comenzará a las 19:00 horas y culminará a las 00:00. Durante la jornada se escucharán diferentes sets de música de los 80, 90 y 2000, tanto movidos como lentos.

Además la entrada es libre y gratuita y sin duda promete ser un gran éxito durante este fin de semana, ya que también habrá servicio de foodtruck.

La banda viajera

Ristretto te invita a disfrutar de una noche inolvidable junto a La Banda Viajera, recorriendo los mejores himnos del rock internacional de todos los tiempos. Vení a revivir esas canciones que marcaron épocas mientras disfrutás de nuestra destacada propuesta gastronómica.

La banda viajera en Ristretto. Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace:

Sector Principal: $8.000

Sector Balcón/Entrepiso (Vista Directa): $8.500

Sector Balcón/Entrepiso (Vista Restringida): $7.500

Lugar: Ristretto | Salón Principal

Hora: 21:30