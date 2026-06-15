El indignante comentario de Martín Cirio tras la muerte de Gaspi que generó furia

En medio de la conmoción por el fallecimiento de Gaspi, Cirio causó un fuerte rechazo en las redes sociales por lo que dijo en un video en vivo.

La tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro, Brasil, generó una profunda conmoción. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y, entre las víctimas fatales, se encontraban Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi; el cantante Oliver Tree; y el director audiovisual Lucas Vignale. También perdieron la vida el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Varios famosos se expresaron por la muerte de Gaspi, tanto en programas de streaming y televisión, como también por redes sociales. Uno de ellos fue Martín Cirio.

Esto fue lo que dijo Martín Cirio sobre Gaspi Martín Cirio Sobre La Muerte De Gaspi El youtuber realizó una trasmisión en vivo para conversar con sus seguidores sobre el fallecimiento de Gaspi. Sin embargo, una de sus declaraciones no pasó inadvertida y rápidamente comenzó a generar repercusiones en redes sociales.

"Sáquenme tema de charla chicos, por favor. Porque están poniendo todos en el chat 'no lo soñé'", pidió el streamer.

gaspi 1 El joven tenía 23 años. Instagram/@estoesblender "Pueden preguntar algo, cualquier cosa, seguimos charlando un poco, si no corto stream, yo no tengo ningún problema. Total, en realidad prendí para hablar de lo de Gaspi. Caduca Gaspi bueno, cortamos, seguimos con nuestra vida", expresó Martín Cirio.