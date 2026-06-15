Investigación por la muerte de Gaspi: buscan esclarecer la legalidad del vuelo tras el accidente en Brasil

Tras la colisión aérea que terminó con la vida del reconocido youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim , el cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas en Río de Janeiro, las autoridades brasileñas abrieron una investigación para conocer las causas y la legalidad del servicio prestado.

Concretamente, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) de Brasil inició una investigación formal para determinar si las aeronaves involucradas realizaban transporte aéreo clandestino de pasajeros.

Según lo expuesto en medios brasileños, el presidente de la agencia, Tiago Faierstein , explicó que aunque tanto los dos pilotos como las dos aeronaves contaban con su documentación en regla, la duda principal reside en si la operación comercial era legítima.

Existen varias denuncias e investigaciones en curso que sugieren que al menos una de las naves podría estar operando fuera de las normas establecidas para el transporte de pasajeros.

A este escenario se suma que, el propietario del helicóptero donde viajaba Gaspi , Oswaldo de Luca Filho, ya había sido multado por la Anac en julio de 2025 por negarse a presentar libros y documentos contables a los agentes de inspección.

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Por su parte, la Policía Civil de Río de Janeiro y el Instituto Médico-Legal (IML) trabajan en la identificación genética de las víctimas extranjeras, tras haber identificado ya a los tres ciudadanos brasileños fallecidos.

Cómo fue el trágico accidente aéreo en Recreio dos Bandeirantes

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por los cuerpos de bomberos y la policía militar brasileña, el hecho ocurrió en horas de la tarde bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Dos aeronaves de ala rotativa colisionaron en el aire, provocando que ambas cayeran de forma inmediata.

La zona del impacto fue acordonada rápidamente debido a la gravedad del siniestro:

El accidente movilizó a múltiples dotaciones de rescatistas y ambulancias locales.

Peritos de la Fuerza Aérea Brasileña se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones técnicas sobre las causas del choque.

Minutos más tarde, la oficina forense local dio a conocer la nómina preliminar de fallecidos, donde figuraba el nombre del joven creador de contenido bonaerense.

Quién era "Gaspi", el creador de contenido que sacudió las redes

Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido en el universo digital como "Gaspi", había consolidado una enorme base de seguidores en plataformas como YouTube e Instagram gracias a su particular estilo de humor irreverente, entrevistas callejeras de formato ácido y vlogs de viajes.

Sus videos acumulaban millones de reproducciones, convirtiéndolo en uno de los referentes del entretenimiento juvenil en el país durante los últimos años. El joven se encontraba en Río de Janeiro realizando una serie de registros y contenidos cuando se produjo el fatídico vuelo.