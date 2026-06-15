El profundo dolor de Marcelo Tinelli tras enterarse de la trágica muerte de Gaspi: "Humor de Videomatch"

El conductor le dedicó unas emotivas palabras a Gaspi y Lucas Vignale, quienes fallecieron en el terrible accidente de Río de Janeiro.

Marcelo Tinelli se mostró profundamente afectado por la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y Lucas Vignale. Durante una emisión de Infobae Mundial desde Miami, el conductor decidió dedicarle unas palabras y recordó el impacto que le generó enterarse de la noticia.

"Este programa, ante todo, vamos a dedicárselo a un chico que hoy me dio hoy una noticia muy fea estando hoy disfrutando el día en Miami y ya preparando lo que va a ser el programa del día de hoy", fueron las primeras palabras del conductor.

Esto fue lo que dijo Marcelo Tinelli sobre la muerte de Gaspi y Lucas Vignale Marcelo Tinelli Le Dedicó Unas Sentidas Palabras A Gaspi Y Lucas Vignale "Seguramente ustedes lo conocían mucho más. Yo tuve la oportunidad de haberlo visto a través de las redes y me encantaba lo que hacía. Para mí era el que tenía más el humor de Videomatch de todos los chicos que están en redes hoy, los más grandes también, pero digo de los influencers o de la gente que trabaja en redes", aseguró el locutor.

"La muerte de Gaspi hoy fue, para mí, la verdad que algo muy fuerte, y no solamente lo que le pasa a Gaspi, lo que le pasó al mundo de la comunicación, sobre todo digital que quedó convulsionado con esta noticia del choque de helicópteros en Río de Janeiro, sino que además muere un chico ahí que es muy amigo de mi hijo y además dirigió la película El tren fluvial que es el primer largometraje que hacía, que es Lucas Vignale, 28 años, y bueno, acompañar en este momento a su familia también", manifestó Tinelli.

gaspi El influencer falleció en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. "Así es que este programa va dedicado para para la familia de Gaspi, que a mí me hacía reír mucho, sinceramente me hacía reír mucho, no lo conocía, pero decía yo siempre: 'Ese chico, si hoy tuviéramos Videomatch al aire, tranquilamente podía estar'. Y Lucas me parece un talento espectacular", señaló el presentador.