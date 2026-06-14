"Gaspi" y el mensaje sobre el día de su muerte que conmocionó a todos: "Cuando yo me muera..."

Tras la conmoción por su fallecimiento, las redes sociales se dirigieron al archivo, donde el youtuber refiere al más allá.

Gaspar Prim Díaz murió a los 23 años. Conocido por su humor ácido, grandes reflexiones y una vida marcada por diversos acontecimientos, "Gaspi" dejó una huella en la comunidad digital no solo argentina, sino en todo el mundo.

Como se dijo anteriormente, el humorista se caracterizaba por sus profundos pensamientos sobre la vida y todo lo que le rodeaba. Luchador de grandes batallas y un joven con fuertes ideas, el creador de contenido se hizo viral en las plataformas sociales luego de que reflotara en las mismas un tuit sobre el día de su muerte.

Gaspar sobre la muerte WhatsApp Image 2026-06-14 at 5.56.26 PM Gaspi en X. X / @gaspipd Fiel a su estilo y humor negro, Gaspi, en aquel entonces con 18 años, dejó un mensaje en su cuenta oficial de X (@gaspipd) que volvió a tomar trascendencia.

"Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: Corte"

Acto seguido y más cerca en la línea del tiempo, Díaz se sentó en el estudio de Jordi Wild. Con quien habló de la trascendencia de la vida en el más allá. Con una pregunta que anticipaba sobre la creencia de la continuidad del humano en un cielo, infierno o purgatorio; Gaspi encendió un cigarrillo y no dudó en ser tajante con su idea.