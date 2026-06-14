Uno por uno: la desgarradora despedida de los streamers tras la trágica muerte de "Gaspi"

Hace unas horas, el influencer y youtuber Gaspi (Gaspar Prim Díaz) fue confirmado como una de las víctimas del choque de dos helicópteros en Brasil, Río de Janeiro. El joven de 22 años se encontraba junto a otras figuras, como Oliver Tree, el famoso artista internacional, Lucas Brito Chaves, productor musical brasileño y Lucas Vignale , director argentino.

La triste noticia causó fuerte repercusión en la comunidad digital, la cual no tardó en manifestarse en las redes sociales. La noticia recorrió el mundo entero y los youtubers se despidieron y demostraron profunda tristeza ante la sorpresiva noticia.

Martín Pérez Disalvo fue uno de los primeros en reaccionar ante la devastadora noticia y decidió recordar el esfuerzo personal que estaba haciendo el youtuber. "La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", reveló el streamer. Con evidente dolor por la tragedia, Coscu expresó: "La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

Lautaro del Campo también destacó la transformación positiva que atravesaba Gaspi . "Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida" , compartió en sus redes. Aunque reconoció que no se sentía capacitado para llamarlo "amigo", La Cobra valoró profundamente haber coincidido en su camino y aseguró que la gente siempre lo recordará con una sonrisa.

El conductor del canal de streaming Olga se hizo eco de la dura noticia sobre el accidente aéreo y no ocultó su conmoción. "Que locura esto Dios", expresó Migue Granados. Alejándose de la controversia que a veces rodeaba al personaje de internet, Granados eligió recordar la excelente actitud que tuvo Gaspi cuando fue invitado a su espacio: "Vino al programa el año pasado y fue un divino total con todos".

Davoo Xeneize

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El dolor y la incredulidad se apoderaron del popular streamer deportivo, quien reflejó el sentir de toda una comunidad que aún no asimila la pérdida. "Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad", publicó. Completamente abatido, Davoo remarcó que "la vida es muy injusta" y envió sus condolencias y fuerzas a todos los familiares del creador de contenido.

Grefg

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El impacto por la partida de Gaspi rompió las fronteras argentinas y golpeó duro en la comunidad hispanohablante. El gigante del streaming español, David Cánovas Martínez, demostró su absoluta desolación al enterarse del suceso. "Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío", escribió en su cuenta, agregando que ni siquiera le salían las palabras para despedir al muchacho.

Ibai Llanos

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Otro de los referentes internacionales que no tardó en expresar su profunda tristeza fue el español Ibai Llanos. A través de sus historias, el streamer compartió un mensaje desgarrador donde definió a Gaspi como "una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida". Visiblemente golpeado por la noticia, Ibai concluyó su mensaje de luto con una frase cruda que resonó en todo internet: "Qué puta injusta es esta vida", enviando un fuerte abrazo a la familia y seres queridos del youtuber.

Boffe GP

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Uno de los mensajes más nostálgicos y personales llegó de la mano de Boffe GP, quien acompañó sus palabras con una foto retro de ambos. El youtuber recordó los inicios de ambos en la plataforma: "Con Gaspi nos conocimos en 2017 y nos ayudamos mutuamente con Youtube y las redes ya que los 2 recién arrancábamos". El joven recordó el primer momento Gaspi demostró "lo humilde y tipazo que era", sumándose al lamento generalizado de que la vida a veces resulta muy injusta.

Frankkaster

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Francisco Postiglione compartió su profundo pesar asegurando que aún no caía en la cuenta de la "desgracia enorme". El creador y CEO de 9z Team recordó su cercanía con el fallecido: "Me toco compartir viajes y vivir varios meses en el mismo techo". Fiel al estilo descontracturado que solía unir a ambos, Frankkaster le dedicó un deseo final muy particular: "Solo deseo que si existe el cielo lo reciba con mucha cerveza".

Ramiro Diz

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El youtuber especialista en autos hizo hincapié en la intensidad con la que el youtuber transitó sus años. "Cuando sea tiempo de morir, que no nos toque descubrir que en realidad nunca vivimos", comenzó expresando en su cuenta. Ramiro destacó la esencia inquebrantable de su colega: "Gaspi murió como vivió, al límite y de forma insólita". A modo de despedida, le deseó un buen viaje y le agradeció "por mostrar que ser uno mismo es lo más grande a lo que se puede apuntar".

Perxitaa

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El streamer recordó el tiempo que compartieron en la última Velada del Año y compartió una emotiva foto abrazando a Gaspi sobre el escenario, definiéndolo simplemente como: "Gran rival, mejor persona". Cerró su homenaje con un clásico pero sentido "Descansa en paz amigo".

Angie Velasco

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La influencer recurrió a sus historias de Instagram para expresar la parálisis que le generó la información. "Desde que me entere estoy sin palabras", confesó la influencer, deseando que descanse en paz y enviando "mucha fuerza a su familia y amigos en este momento" tan difícil.

Jordi Wild

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El youtuber español expresó inicialmente sus dudas: "Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no". Sin embargo, asumiendo la gravedad de la tragedia confirmada, sentenció con absoluta crudeza y dolor: "Pero si es así, qué injusto y qué put* mierda es la vida a veces".

ElRichMC

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Por su parte, el histórico creador de contenido de Minecraft también se sumó a las condolencias. Completamente conmovido por el accidente, envió un mensaje de acompañamiento para el círculo íntimo del joven: "Mi más sincero pésame a toda la familia de Gaspi y a toda su gente cercana". Para finalizar, el streamer español dejó en claro la conmoción que le generó enterarse del suceso, definiéndolo como una "dura noticia de leer".

El Rubius

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Rubén Doblas dejó en claro su desolación al inicio de su texto: "Estoy destrozado". Sin dudar en reconocer públicamente la huella imborrable que dejó el argentino, destacó su perfil asegurando que "Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona". Enalteciendo la figura de su colega, El Rubius cerró su homenaje con una declaración impactante: "Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi".

Auronplay

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Raúl Álvarez escribió: "Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos". Acto seguido, confesó un sincero y corto "no puedo más", para luego concluir su despedida enviando sus condolencias y afirmando el cariño que sentía: "descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio", expresándose también por Oliver Tree.

Vector

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"Que noticia tan de mierda", expresó en primer lugar el youtuber, y continuó: "Más cuando se trata de alguien tan joven y con tanto camino por delante". Ante la falta de explicaciones, confesó que no tenía palabras y optó por enviar "Fuerzas para todos los seres queridos de Gaspi y todos los fallecidos en el accidente".

Goncho Banzas

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El streamer le dedicó unas profundas y cálidas palabras en sus historias de Instagram. Enfocándose en la alegría que transmitía a su público, aseguró: "Te vamos a recordar siempre con una sonrisa porque tenías la facilidad de hacer reír".

"Demostraste que atras del personaje había una persona muy sensible con una capacidad inmensa de ver el mundo de una manera artística y admirable", expresó. Para finalizar su despedida, dejó un sentido agradecimiento: "Gracias por las risas Te vamos a extrañar", enviando además "Un fuerte abrazo a la familia y amigos QEPD Gaspi".

Carrera

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Rodrigo Carrera volcó su profunda tristeza recordando el futuro y la proyección que tenía el joven. "La vida a veces puede ser muy injusta, hoy nos arrebató a alguien muy joven lleno de sueños y metas".

Destacando también la alegría que contagiaba a todo su entorno, el creador de contenido aseguró que Gaspi era "alguien que siempre hacía sonreír a todos los que lo conocían". Finalmente, concluyó su sentido mensaje con un último adiós para la posteridad: "Descansa en paz Gaspi, por siempre en nuestras memorias", enviando además fuerzas a todos sus familiares y seres cercanos para afrontar este duro momento.

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