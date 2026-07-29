Lollapalooza Chicago 2026: qué artistas tocarán en el festival que anticipa el line up argentino

Más de 170 artistas subirán a ocho escenarios durante cuatro jornadas en Grant Park. Conocé el line up de Lollapalooza Chicago.

Con más de 170 artistas distribuidos en ocho escenarios, Lollapalooza Chicago 2026 enciende los motores para volver a convertirse en el centro de la escena musical internacional. Desde este jueves 30 de julio, hasta el 2 de agosto, el emblemático Grant Park reunirá a algunas de las figuras más convocantes del mundo de la música en una edición que, además de marcar el pulso de la industria, suele transformarse en el principal termómetro para anticipar los nombres que podrían integrar el futuro line up de Lollapalooza Argentina.

Quiénes tocarán en Lollapalooza Chicago 2026 Con el skyline de Chicago y el lago Michigan como marco, la edición fundadora del festival presentará una programación que atraviesa distintos géneros y reúne a artistas que dominan la escena contemporánea. Entre los principales nombres aparecen Charli XCX, Tate McRae, Lorde, JENNIE, The Smashing Pumpkins, The XX, John Summit y Olivia Dean.

El Line Up del Lollapalooza Chicago 2026. DF Entertainment La propuesta artística también incluye a Zara Larsson, Lil Uzi Vert, The Neighbourhood, Yungblud, Ethel Cain y Empire of the Sun, entre otros músicos que formarán parte de una programación pensada para reflejar la diversidad de la música actual. El recorrido abarcará desde el pop y el hip hop hasta el rock alternativo y la electrónica, en una edición que volverá a reunir a cientos de miles de espectadores.

Además de los conciertos, el festival ofrecerá instalaciones artísticas y la tradicional propuesta gastronómica de Chow Town, dos de los elementos que forman parte de la identidad de Lollapalooza y que convierten la experiencia en mucho más que una sucesión de recitales.

Cuándo será el Lollapalooza Argentina 2027 Como ocurre cada año, la edición de Chicago despierta un interés especial entre el público argentino. A lo largo de su historia, numerosos artistas que integraron la programación estadounidense también formaron parte de las ediciones sudamericanas, por lo que el comienzo del festival suele abrir una etapa de especulaciones sobre quiénes podrían desembarcar en el país durante la próxima temporada.