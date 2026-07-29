Lollapalooza Chicago 2026: qué artistas tocarán en el festival que anticipa el line up argentino
Más de 170 artistas subirán a ocho escenarios durante cuatro jornadas en Grant Park. Conocé el line up de Lollapalooza Chicago.
Con más de 170 artistas distribuidos en ocho escenarios, Lollapalooza Chicago 2026 enciende los motores para volver a convertirse en el centro de la escena musical internacional. Desde este jueves 30 de julio, hasta el 2 de agosto, el emblemático Grant Park reunirá a algunas de las figuras más convocantes del mundo de la música en una edición que, además de marcar el pulso de la industria, suele transformarse en el principal termómetro para anticipar los nombres que podrían integrar el futuro line up de Lollapalooza Argentina.
Quiénes tocarán en Lollapalooza Chicago 2026
Con el skyline de Chicago y el lago Michigan como marco, la edición fundadora del festival presentará una programación que atraviesa distintos géneros y reúne a artistas que dominan la escena contemporánea. Entre los principales nombres aparecen Charli XCX, Tate McRae, Lorde, JENNIE, The Smashing Pumpkins, The XX, John Summit y Olivia Dean.
La propuesta artística también incluye a Zara Larsson, Lil Uzi Vert, The Neighbourhood, Yungblud, Ethel Cain y Empire of the Sun, entre otros músicos que formarán parte de una programación pensada para reflejar la diversidad de la música actual. El recorrido abarcará desde el pop y el hip hop hasta el rock alternativo y la electrónica, en una edición que volverá a reunir a cientos de miles de espectadores.
Además de los conciertos, el festival ofrecerá instalaciones artísticas y la tradicional propuesta gastronómica de Chow Town, dos de los elementos que forman parte de la identidad de Lollapalooza y que convierten la experiencia en mucho más que una sucesión de recitales.
Cuándo será el Lollapalooza Argentina 2027
Como ocurre cada año, la edición de Chicago despierta un interés especial entre el público argentino. A lo largo de su historia, numerosos artistas que integraron la programación estadounidense también formaron parte de las ediciones sudamericanas, por lo que el comienzo del festival suele abrir una etapa de especulaciones sobre quiénes podrían desembarcar en el país durante la próxima temporada.
Mientras Grant Park se prepara para recibir una nueva edición, Lollapalooza Argentina ya confirmó las fechas de su regreso. El festival se realizará el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro, donde celebrará su duodécima edición.
Aunque la organización todavía no reveló el line up local, la expectativa crece a medida que avanza el calendario internacional. Las redes sociales y la comunidad festivalera siguen de cerca cada anuncio y cada presentación en Chicago, conscientes de que muchas veces esas actuaciones anticipan parte del recorrido global de los artistas.
Cómo sacar entradas para Lollapalooza Argentina 2027
El interés del público también quedó reflejado en la venta anticipada de entradas para la edición argentina. Los tickets ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de All Access y pueden adquirirse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
A lo largo de sus once ediciones en el país, Lollapalooza Argentina logró consolidarse como uno de los encuentros culturales más convocantes del calendario. El rápido agotamiento de los Early Bird en cada lanzamiento demuestra una vez más la confianza del público en una propuesta que trasciende la música y combina espectáculos, arte, gastronomía y experiencias para miles de asistentes.
Con Chicago a punto de abrir sus puertas, comienza una nueva edición del festival que cada año marca buena parte de la agenda musical internacional. Mientras los fanáticos disfrutan de más de 170 shows durante cuatro días, en Argentina la cuenta regresiva continúa y las expectativas crecen a la espera de conocer qué artistas formarán parte de la próxima celebración en el Hipódromo de San Isidro.