Sabrina Carpenter cerró con broche de oro el Lollapalooza 2026 y "arrestó" a María Becerra
Este fin de semana se llevó a cabo el Lollapalooza Argentina y Sabrina Carpenter era una de las artistas más esperadas del festival.
Este domingo fue el tercer y último día del Lollapalooza Argentina 2026, el cual tuvo como headliner a Sabrina Carpenter. Cientos de fans se concentraron en el escenario Flow para cantar y bailar sus canciones y María Becerra terminó siendo "arrestada" por ser la persona más linda del público.
Mirá el show de Sabrina Carpenter en el Lollapalooza