La sentida despedida a la víctima fatal del accidente en el Acceso Este

Este domingo, el Instituto Superior de Enseñanza Privada (ISEP) publicó un mensaje de despedida para Claudio Assenza, el hombre de 43 años que murió en el fatal accidente ocurrido en el Acceso Este , en Guaymallén. Desde la institución expresaron su pesar y acompañaron a sus familiares en este difícil momento.

“Con profundo pesar acompañamos a nuestros alumnos y a su familia ante el fallecimiento de Sr. Claudio Assenza”, expresaron desde el colegio a través de sus redes sociales. El mensaje también estuvo dirigido a sus seres queridos, que atraviesan horas de enorme dolor luego del siniestro.

Desde el ISEP enviaron además sus “más sinceras condolencias” y un “afectuoso abrazo” a toda la familia. En particular, pidieron por la pronta recuperación de Antonella, Agustín y Melina, quienes también resultaron afectados por el accidente.

El ISEP recordó a Claudio Assenza tras el accidente fatal del Acceso Este y envió sus condolencias a su esposa y sus hijos.

Assenza tenía 43 años, era contador público y había desarrollado buena parte de su carrera profesional en el área económica y financiera. Según la información de su perfil laboral, contaba con 13 años de experiencia en gestión estratégica y estaba especializado en presupuestos, control de costos y proyectos de inversión.

El fatal accidente del Acceso Este dejó un muerto y tres heridos, entre ellos la familia de Claudio Assenza, de 43 años.

Desde 2024 se desempeñaba como Jefe de Costos y Presupuestos en Familia Zuccardi. Anteriormente había trabajado en empresas como Impsa y Super, además de haberse formado como contador público en la Universidad de Congreso.

El hombre viajaba en una Nissan Kicks blanca junto a su esposa, María Antonela, y sus dos hijos, Agustín, de 10 años, y Melina, de 8. El vehículo fue uno de los dos rodados que terminaron cayendo desde un puente del Acceso Este hacia la calle Alberdi.

El accidente que conmocionó a Mendoza

El ISEP publicó un mensaje de despedida para Claudio Assenza y pidió fortaleza para su familia, que quedó involucrada en el accidente. Maru Mena/Mdz

El siniestro ocurrió durante la mañana del sábado y tuvo como protagonistas a la Nissan Kicks y una Jeep de color verde oliva. Ambos vehículos terminaron volcados sobre calle Alberdi, luego de caer desde el sector del Acceso Este.

Cuando llegaron los efectivos y los equipos de emergencia, encontraron a los ocupantes dentro de los vehículos. Los médicos constataron la muerte de Assenza en el lugar, mientras que otras tres personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales por la gravedad de sus heridas.

Los dos hijos de Assenza fueron llevados al Hospital Notti. La niña quedó internada en una sala común, mientras que el niño debió ser intervenido quirúrgicamente y permanecía en terapia intensiva. Su esposa, en tanto, fue trasladada al Hospital Central en estado crítico.

Investigan cómo ocurrió el siniestro

El hombre de 43 años murió en el accidente del Acceso Este y el ISEP expresó su pesar por la pérdida y acompañó a sus seres queridos. Maru Mena/Mdz

El conductor de la Jeep no presentó lesiones visibles y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Por disposición de la fiscal Silvia Bazán, quedó aprehendido mientras avanza la investigación sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El hombre aseguró que circulaba por el Acceso Este de este a oeste cuando perdió el control de la camioneta por el supuesto mal estado de la carpeta asfáltica. También manifestó que no sabía si había impactado previamente contra otro vehículo, debido a la rapidez con la que ocurrió todo.

El dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó 0,0 gramos por litro de sangre. Además, se secuestraron los dos vehículos y su teléfono celular, mientras que Policía Científica, Accidentología, el grupo TEN y personal de Investigaciones trabajan para reconstruir el hecho y analizar registros de cámaras de seguridad.