Trágico accidente en el Acceso Este: una persona falleció tras la caída de dos autos desde un puente

Dos vehículos cayeron desde el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén, a metros del ingreso a la Ciudad de Mendoza. Una persona falleció en el lugar.

El trágico accidente tuvo lugar en el Acceso Este.

Durante la mañana de este sábado, un violento accidente tuvo lugar cuando dos vehículos cayeron desde el Acceso Este hacía la calle Alberdi, arteria que atraviesa la autopista por debajo. El hecho ocurrió en Guaymallén, a metros del ingreso a la Ciudad de Mendoza. Una persona falleció mientras era asistida.

Según las primeras informaciones, dos autos se habrían rozado sobre el Acceso, lo que derivó en la caída de los dos vehículos al vacío, estrellándose en calle Alberdi. El tránsito se encuentra cortado en la zona mientras las autoridades dispusieron de todos los recursos en el lugar.

Dos autos habrían caído del Acceso Este hacía la calle lateral. Maru Mena/Mdz Fuentes policiales confirmaron que dos menores fueron rescatados y trasladados mediante cordón sanitario al hospital Notti. A su vez, cuatro personas mayores de edad fueron asistidas en el lugar, falleciendo una de ellas mientras era asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Otros dos adultos resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros asistenciales.

Personal policial continúa trabajando en el lugar.