Obras en el Acceso Este: así quedó la circulación tras eliminar el desvío por colectoras en Maipú
El avance de los trabajos permitió habilitar una nueva modalidad de tránsito para continuar con la reconstrucción integral del corredor.
La reconstrucción integral del Acceso Este avanza en una etapa decisiva en Maipú y, con el objetivo de acelerar los trabajos de suelo y asfaltado, el Gobierno de Mendoza implementó un nuevo esquema de circulación. La modificación alcanza a los vehículos que transitan por la Ruta Provincial 22 y ya está vigente.
La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial informó que los automovilistas que circulan en sentido este/oeste, hacia la Ciudad de Mendoza, dejaron de utilizar las calles colectoras en el tramo comprendido entre Lamadrid y Las Margaritas para regresar a la calzada principal.
Además, el tránsito que circula hacia San Martín también fue reorganizado para compartir el sector habilitado, una medida que permitirá avanzar con las tareas de reconstrucción y asfaltado sobre la calzada sur.
La nueva guía para circular por el Acceso Este
Con la actualización del operativo vial, ya no quedan sectores de la Ruta Provincial 22 en Maipú donde sea necesario circular por calles colectoras. Según explicaron desde el Gobierno provincial, la decisión responde a que el volumen de tránsito y las condiciones de las vías alternativas no favorecían una circulación fluida y, además, el avance de la obra permite implementar esta nueva modalidad.
La circulación quedó organizada de la siguiente manera:
- Sentido este/oeste (hacia Ciudad de Mendoza): entre Lamadrid y Las Margaritas, el tránsito vuelve a la traza principal y comparte ese sector con los vehículos provenientes de la calzada sur.
- Sentido oeste/este (hacia San Martín): los vehículos cambian de carril y circulan por la calzada norte, donde ambos sentidos comparten el espacio delimitado.
- Modalidad de circulación: el esquema de doble sentido permanecerá operativo durante las 24 horas. Las autoridades solicitaron respetar la señalización, las velocidades máximas permitidas y extremar las precauciones al atravesar el sector.
La remodelación de la Ruta Provincial 33
Mientras continúan las obras en el Acceso Este, el Gobierno provincial destacó la reciente habilitación de la renovada Ruta Provincial 33, entre las rutas provinciales 20 y 31, una intervención ejecutada con una inversión superior a los $5.000 millones provenientes de fondos provinciales.
Los trabajos incluyeron el reciclado del asfalto existente para utilizarlo como base de la nueva estructura vial, la colocación de una carpeta asfáltica completamente renovada, la reparación de banquinas y la actualización integral de la señalización.
Un corredor estratégico para la producción y el transporte
La remodelación de la Ruta Provincial 33 mejora un corredor clave para la conexión entre Maipú, Lavalle, San Martín y Guaymallén. Por esa vía circulan diariamente alrededor de 500 camiones y, durante la época de cosecha, hasta 3.000 trabajadores rurales.
Además del impacto en la logística y el transporte de la producción, la obra incorporó beneficios para los vecinos de la zona. Entre ellos, se destacan la extensión del recorrido del transporte público hasta la Ruta Provincial 31 y la construcción de dársenas con paradas techadas.
Este corredor también forma parte de un plan de infraestructura más amplio que contempla la construcción del nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 31 y la pavimentación de la Ruta Provincial 35, obras destinadas a fortalecer la conectividad y ofrecer una alternativa para el tránsito pesado en el área metropolitana.