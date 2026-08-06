Obras en el Acceso Este: así quedó la circulación tras eliminar el desvío por colectoras en Maipú

El avance de los trabajos permitió habilitar una nueva modalidad de tránsito para continuar con la reconstrucción integral del corredor.

La reconstrucción integral del Acceso Este avanza en una etapa decisiva en Maipú y, con el objetivo de acelerar los trabajos de suelo y asfaltado, el Gobierno de Mendoza implementó un nuevo esquema de circulación. La modificación alcanza a los vehículos que transitan por la Ruta Provincial 22 y ya está vigente.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial informó que los automovilistas que circulan en sentido este/oeste, hacia la Ciudad de Mendoza, dejaron de utilizar las calles colectoras en el tramo comprendido entre Lamadrid y Las Margaritas para regresar a la calzada principal.

Además, el tránsito que circula hacia San Martín también fue reorganizado para compartir el sector habilitado, una medida que permitirá avanzar con las tareas de reconstrucción y asfaltado sobre la calzada sur.

La nueva guía para circular por el Acceso Este Con la actualización del operativo vial, ya no quedan sectores de la Ruta Provincial 22 en Maipú donde sea necesario circular por calles colectoras. Según explicaron desde el Gobierno provincial, la decisión responde a que el volumen de tránsito y las condiciones de las vías alternativas no favorecían una circulación fluida y, además, el avance de la obra permite implementar esta nueva modalidad.

La circulación quedó organizada de la siguiente manera: